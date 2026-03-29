Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Vreți să știți de ce crește prețul la pompă?”

Ați auzit de Petrotel, Arpechim, Fibrex, Sometra, Nitramonia, Viromet, Colorom, Oltchim, Carbochim, Azomureș? Dacă sunteți din generația mea, sigur ați auzit. Daca sunteți din generațiile de după 1990 probabil nu ați auzit, eventual o să aflați câte ceva din cărțile de istorie. Sunt zece fabrici, uzine și combinate de chimie și petrochimie pe care le-am închis sau ne pregătim să le închidem.

Pe astea zece și, pe lângă ele, încă vreo 30-40. De aceea crește prețul la pompă.

Chimia și petrochimia erau cele mai dezvoltate sectoare economice de dinainte de 1990. România avea 72 de fabrici, uzine și combinate, un sistem performant de învățământ (12 școli profesionale, 23 licee, 17 facultăți și 10 institute de cercetare), chimia și petrochimia aduceau la buget circa 35 miliarde euro din exporturi, aproape 20% din producția industrială de atunci.

În prezent, în 2026, dacă a mai rămas un sfert din capacitățile de producție și din învățământ, sectoarele generează exporturi de doar 3 miliarde euro și aproape jumătate din deficitul balanței comerciale.

Am dat jos zeci de fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare fără a construi nimic în loc. Ni s-a spus că erau „vechi”, „nerentabile”, „energofage” și „poluante”. Dacă este așa, cum se face că fabricile, uzinele și combinatele de autovehicule, electrocasnice și medicamente din România, la fel de „vechi”, „nerentabile”, „energofage” și „poluante”, au fost privatizate strategic, au ajuns în proprietatea investitorilor industriali și au devenit jucători internaționali? Sau cum se face că fabricile, uzinele și combinatele din Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia, la fel „vechi”, „nerentabile”, „energofage” și „poluante”, au rămas în picioare, au ajuns în mâna investitorilor strategici și au devenit jucători internaționali?

Nu ne mai uităm la trecut, ne uităm la viitor. Poate că am învățat o lecție după cele întâmplate în ultimii aproape cinci ani - când nu fabrici la tine acasă chimie și petrochimie îți crește prețul la pompă. Când nu fabrici la tine acasă mâncare, chimie, energie și apărare stai cu mâna întinsă la străini.

Autosuficiență industrială - asta înseamnă să ai propriile fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare.

Este o expresie care începe să prindă tot mai mult contur în limbajul economic. Urmăriți cum vor începe, încet-încet, să utilizeze această expresie geniile noastre din politică, economie și apărare care au acces nelimitat la televizor unde îndrugă aiureli culese de pe Chat GPT. Dar nu sunt în stare să enumere nici măcar zece fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare din România.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

