Importul de mașini second hand, limitat la maximum două autoturisme de persoană: lege pentru combaterea comerțului ilegal cu mașini uzate

Pentru combaterea comerțulului ilegal cu autovehicule și restricționarea mașinilor uzate, importul și înmatricularea mașinilor second-hand de către persoane fizice ar putea fi limitate.

Persoanele fizice ar putea să nu mai poată aduce și înmatricula în România mai mult de două mașini vechi din alte state într-un an.

Măsura va fi inclusă într-o ordonanță de urgență pregătită de Ministerul Mediului.

Proiectul are drept scop combaterea comerțului ilegal cu mașini second-hand, a anunțat ministrul Diana Buzoianu în cadrul unei intervenții la TVRInfo.

„Am propus două în sensul că dacă ești samsar, cu două mașini pe an nu prea ai activitate economică. Și am nici nu am vrut să limităm în sensul în care poate dacă o familie voia să-și ia două mașini într-un an”, a declarat ministrul Mediului Diana Buzoianu, potrivit sursei citate.

Buzoianu a susținut că dreptul de a aduce zeci de mașini pentru un pretins „scop personal” masca, de fapt, o activitate ilicită.

Ministrul Mediului a anunțat că au loc discuții cu firmele specializate în comerțul cu mașini second hand, care au activități legale, iar în funcție de concluziile acestei analize se vor stabili propunerile din viitorul act normativ.

„Momentan formula este de două mașini, dar este încă în dezbatere publică. Proiectul va mai suferi niște modificări, pentru că am discutat inclusiv cu operatorii cinstiți din second-hand, care ne-au atras atenția să nu fie atât de mare birocratizarea încât să renunțăm la o piață legitimă, cea de second-hand”, a adăugat Buzoianu.

Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că, în 2025, mai mult de 7 din 10 mașini înmatriculate în România au fost second-hand.

Potrivit analizelor din industrie, dintr-un total de 548.612 autovehicule înmatriculate anul trecut, doar aproximativ 28,5% au fost mașini noi, restul provenind din segmentul vehiculelor rulate. România se menține astfel printre țările europene cu una dintre cele mai puțin transparente piețe de second-hand, în special în ceea ce privește accesul la istoricul complet al vehiculelor.

