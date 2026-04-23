Motorina s-a scumpit după o ieftinire de 1.25 lei/litru într-o săptămână, iar benzina revine la 8 lei/litru.

Prețul motorinei standard s-a scumpit, joi, 23 aprilie 2026, după ce, în decurs de o săptămână, combustibilul diesel s-a ieftinit cu 1,25 lei/litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț al motorinei standard era de 8,33 lei/litru, ieri, miercuri, 22 aprilie 2026, iar astăzi, 23 aprilie, tariful minim la combustibilul diesel este de 8.52 lei/litru.

Scumpirea de 19 de bani/litru este prima după ce, timp de o săptămână, motorina s-a ieftinit cu 1,25 lei/litru.

De această dată, cel mai mic preț este la Mol, 8,52 lei/litru.

Acum, Petrom are doar al doilea cel mai mic preț, după ce în trecut avea cei mai ieftini carburanți.

Prețurile au crescut și la alte stații de carburanți.

La OMV, scumpirea a fost de 20 de bani/litru la motorina standard. Miercuri, 22 aprilie, prețul era 8,42 lei/litru, iar joi a ajuns la 8,62 lei/litru.

La Rompetrol, scumpirea a fost de la 8,87 lei/litru, miercuri, la 8,97 lei/litru, joi.

Lukoil a rămas cu același preț: 8,72 lei/litru.

Benzina revine la peste 8 lei/litru

Ieri, în Cluj-Napoca, cel mai mic preț pentru benzina standard era de 7,99 lei/litru, iar azi costă 8,18 lei/litru.

Lukoil are cel mai mic preț la benzina standard: 8,18 lei/litru, iar urmăorul cel mai ieftin este Socar, cu 8,19 lei/litru.

La începutul lunii aprilie, Guvernul anunța primele măsuri pentru gestionarea crizei carburanților declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și o actualizare pe zi a prețurilor în benzinării.

Escaladarea războiului din Iran a determinat o reacție imediată a piețelor internaționale, efectul fiind vizibil în creșterea bruscă a prețului barilului de petrol, dar și a altor produse energetice.

