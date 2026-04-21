Prețul benzinei, sub 8 lei/litru pentru prima dată din februarie. Ce se întâmplă cu motorina?

Pentru prima dată din februarie 2026, prețul benzinei standard a scăzut sub pragul psihologic de 8 lei/litru.

Benzina, sub 8 lei/litru, marți 21 aprilie 2026, la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Astfel, la stațiile de carburanți din municipiul Cluj-Napoca, marți, 21 aprilie 2026, prețul benzinei standard este între 7,99 - 8,28 lei/litru.

Benzina costă sub 8 lei/litru

Cel mai mic preț pentru motorina standard îl regăsim la Socar, cu 7,99 lei/llitru, iar cel mai mare este la Gazprom.

Preț benzină standard în Cluj-Napoca, marți 21 aprilie 2026 | Sursă: Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței

Al doilea cel mai mic preț este la Petrom: 8,07 lei/litru. Următoarele sunt OMW, Lukoil, Rompetrol și Mol, toate cu 8,18 lei/litru.

Preț benzină standard în Cluj-Napoca, marți 21 aprilie 2026 | Sursă: Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței

Prețul motorinei în Cluj

În tot acest timp, prețul motorinei standard este stabil, după ce în ultimele câteva zile, tariful minim pentru un litru la carburantul diesel a scăzut cu aproape 1 leu/litru.

Marți, 21 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină din Cluj-Napoca o găsim la Petrom, cu un preț de 8,63 lei/litru.

Preț motorină standard în Cluj-Napoca, marți 21 aprilie 2026 | Sursă: Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței

La Mol și Lukoil a scăzut prețul la 8,72 lei/litru pentru motorină, marți, față de 9,02 lei/litru cât era duminică, 19 aprilie.

CITEȘTE ȘI: