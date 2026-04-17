Motorina s-a ieftinit cu 65 de bani/litru în doar 2 zile. Unde costă mai puțin de 9 lei?

De două zile, prețul motorinei standard a scăzut cu mai mult de jumătate de leu/litru.

Prețul motorinei standard a scăzut cu 65 de bani în două zile

Este a doua zi consecutivă când motorina standard s-a ieftinit semnificativ.

Ieri, 16 aprilie 2026, cel mai mic preț a fost de 9,28 lei/litru, în scădere de la 9,58 lei pe litru, prețul din 15 aprilie 2026. Astăzi, vineri, 17 aprilie 2026, prețul motorinei a scăzut iar, cu 35 de bani/litru, o ieftinire mai mare cu 0.5 bani față de ieri.

În cele două zile prețul pentru carburatul diesel a scăzut cu 65 de bani/litru.

Astăzi, cea mai ieftină motorină standard de pe piață o găsim la Petrom, cu un preț de 8,93 lei/litru.

Preț motorină standard în Cluj-Napoca, vineri, 17 aprilie 2026

Și la OMV a scăzut prețul. De la 9,37 lei/litru la 9.02 lei/l.

Lukoil vinde motorina standard cu 9,37 lei/litru. Ieri era 9,63 lei/litru.

Tot 9,37 lei/litru costă motorina și la Rompetrol, în scădere de la 9,64 lei/litru .

Același preț este și la Mol: 9,37 lei/litru.

Se pare că reducerea temporară a accizei la motorină a început să fie resimțită și la preț, care a scăzut simțitor.

Reamintim faptul că, la începutul lunii aprilie 2025, Guvernul României a redus, temporar, cu 30 de bani/litru (36 de bani cu tot cu TVA) acciza pentru motorina standard.

