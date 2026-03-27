Activele pensiilor private au depășit 209 miliarde lei în 2025, creștere de 34% într-un an

Sistemul de pensii private din România continuă să se consolideze, activele totale ajungând la peste 209 miliarde lei la finalul anului 2025, în creștere cu 34% față de anul precedent.

Potrivit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), activele fondurilor de pensii private au atins 209,03 miliarde lei în decembrie 2025. Reprezentanții instituției explică această evoluție prin contribuțiile constante ale participanților, dar și prin performanța investițională, într-un context economic volatil, conform Agerpres.ro.

Pilonul II domină sistemul

Fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) rămân principala componentă a sistemului, cu active de 201,6 miliarde lei, în creștere cu 34% față de anul anterior. În paralel, fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la 7,42 miliarde lei, confirmând interesul tot mai mare pentru economisirea suplimentară.

Aproape 9,5 milioane de participanți

Numărul total al participanților la sistemul de pensii private a crescut la 9,46 milioane de persoane, față de 9,12 milioane în 2024. Dintre aceștia, 8,46 milioane sunt înscriși în Pilonul II, în timp ce aproape un milion contribuie la Pilonul III.

Structura investițiilor rămâne una conservatoare, orientată spre stabilitate. Aproximativ 69% din active sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 26% în acțiuni, pentru a asigura un echilibru între siguranță și randament.

Rol tot mai important în economie

Activele sistemului de pensii private reprezintă circa 11% din PIB, consolidând rolul acestuia ca investitor instituțional major și sursă de finanțare pentru economia reală.

Reprezentanții Autoritatea de Supraveghere Financiară subliniază că această evoluție indică maturizarea sistemului și capacitatea sa de a genera randamente sustenabile pentru participanți.

CITEȘTE ȘI: