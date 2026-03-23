Maria Metz se retrage din funcția de director general al NTT DATA România

NTT DATA România anunță o nouă structură de management.

Maria Metz a decis să se retragă din funcția de director general al NTT DATA România, din motive personale, începând cu data de 1 aprilie 2026, a anunțat compania.

Maria Metz a făcut parte din compania NTT DATA timp de peste 25 de ani, perioadă în care a ocupat mai multe roluri de conducere și a contribuit la dezvoltarea și poziționarea internațională a organizației.

„Maria a avut o contribuție semnificativă la organizație de-a lungul a peste două decenii,” a declarat Norbert Rotter, CEO al NTT DATA Business Solutions. „Îi mulțumim pentru leadership-ul și devotamentul ei în perioada în care a condus NTT DATA România. Privind spre viitor, rămânem concentrați pe clienții noștri și pe creșterea susținută în România, susținuți de o echipă de conducere puternică și de talente deosebite din întreaga organizație.”

Pentru a asigura continuitatea în perioada de tranziție, Raluca Melnic, în prezent Head of Finance, va prelua rolul de Director General interimar.

De asemenea, Adela Negru, în prezent Head of People and Culture, va prelua rolul de Co-Director General, susținând alinierea operațională și continuitatea organizațională.

Adela Negru, în prezent Head of People and Culture, și Maria Metz, CEO NTT DATA Romania, prezintă cu mândrie cele trei trofee Top Employer obținute trei ani la rând. Adela Negru va prelua rolul de co-director general. | Foto: NTT DATA Romania courtesy photo

Echipa de conducere interimară va colabora îndeaproape cu echipa de leadership NTT DATA Business Solutions pentru a asigura o tranziție lină și sprijin continuu pentru clienți și parteneri.

Cu sediul central în Cluj-Napoca, NTT DATA România a crescut de-a lungul anilor și este astăzi una dintre cele mai mari companii de servicii IT din țară, cu aproape 2.000 de profesioniști și birouri în mai multe orașe din România, dar și la nivel internațional.



Compania continuă să joace un rol important în ecosistemul global NTT DATA, susținând clienți internaționali din diverse industrii, inclusiv automotive, producție, retail și servicii financiare.

Despre NTT DATA România

NTT DATA România, parte din NTT DATA Group este lider în transformare digitală și inovație. Furnizăm soluții și servicii de ultimă generație care cresc eficiența, sustenabilitatea și profitabilitatea clienților noștri. Portofoliul nostru include o gamă variată de servicii IT, de la securitate cibernetică, consultanță și dezvoltare de sisteme, până la soluții de outsourcing și cloud, adaptate pentru a satisface nevoile dinamice ale industriilor diverse.

La nivel de grup, NTT DATA dezvoltă venituri de peste 30 de miliarde de dolari. Servim 75% din Fortune Global 100 și ne angajăm să ajutăm clienții să inoveze, să optimizeze și să se transforme pentru a avea succes pe termen lung. Investim anual peste 3,6 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare pentru a sprijini organizațiile și societatea să avanseze cu încredere și sustenabilitate în era digitală.

Ca Angajator Global de Top, NTT DATA are experți diversificați în peste 50 de țări și un ecosistem robust de parteneri, incluzând atât companii consacrate, cât și start-up-uri.



