Provocările și viitorul managementului în „era tehnologiei”. Maria Metz, NTT DATA: „Colaborarea companiilor cu universitățile e însemnată”

Personalităţi din mediul academic, economic şi nume consacrate din industria de tehnologie au discutat despre provocările cu care se confruntă managementul și viitorul său în industria de tehnologie, în cadrul unei conferințe organizate la NTT DATA la Cluj.

Conferinţa NTT DATA cu temele: „Provocări ale managementului în contextul macroeconomic actual” şi „Viitorul managementului resurselor umane în industria de tehnologie” / Foto: NTT DATA

Societatea Academică de Management din România (SAMRO) - filiala Cluj-Napoca şi NTT DATA Romania au organizat joi, 8 decembrie, o conferinţa cu temele: „Provocări ale managementului în contextul macroeconomic actual” şi „Viitorul managementului resurselor umane în industria de tehnologie”.

Maria Metz, CEO NTT DATA și Liviu Ilieș, Președinte al SAMRO, Filiala Cluj-Napoca / Foto: NTT DATA

Evenimentul a avut loc la sediul NTT DATA Romania din Cluj și a adus faţă în faţă personalităţi din sfera academică, economică dar şi nume consacrate din industria de tehnologie. Aceștia au analizat obiectiv modul în care contextul macroeconomic actual influenţează strategiile de management a resurselor umane din industria de tehnologie şi nu numai.

Daniel Metz, Președintele Consiliului de Administrație NTT DATA Romania și Profesor Honoris Causa al UBB, a fost moderatorul primei ediții a șirului de conferințe care o să se organizeze sub egida SAMRO și NTT DATA.

Daniel Metz, Președintele Consiliului de Administrație NTT DATA Romania și Profesor Honoris Causa al UBB / Foto: captură ecran NTT DATA

Universitățile au o „dublă vocație”

În deschiderea evenimentului, CEO-ul NTT DATA, Maria Metz, a luat cuvântul și a vorbit despre „dubla vocație” a universităților:

„Așa cum știm, universitățile au o dublă vocație: cea de a face transfer de cunoștințe către studenți și cea de cercetare științifică avansată. În relația cu mediul de afaceri este abordată această dublă perspectivă. Pe de-o parte, mediul de afaceri, companiile, așteaptă de la universități, în calitatea lor de formator de resursă umană de înaltă calitate, să acopere nevoile lor. Pe de altă parte, din perspectiva cercetării științifice foarte atent coordonate, având valențe de universități antreprenoriale, să se asigure un transfer de informație/tehnologie dinspre universitate către mediul de afaceri”, a spus Maria Metz, CEO-ul NTT DATA.

CEO-ul NTT DATA, Maria Metz, la conferința despre provocările în management / Foto: captură ecran Facebook - NTT DATA

Maria Metz a vorbit în detaliu despre relația dintre universități și mediul academic, care „datează” de mai bine de două decenii, și pe care o numește „bilatelară”. De asemenea, CEO-ul NTT DATA a evidențiat caracterul de „setări de trend” pentru care compania este cunoscută:

„Desigur, relația aceasta este una bilaterală. În absența mediului de afaceri, universitățile probabil ar pierde din competitivitate prin prisma faptului că companiile poate nu ar mai solicita transfer tehnologic. Ele sunt și cele care creează locuri de muncă pentru absolvenți, într-un context în care universitățile, însele, la nivel european practic acționează într-o piață puternic concurențială. Ne aflăm astăzi, aici, pentru că având mai mult de 20 de experiență aceste colaborări între universități și mediul de afaceri, am înțeles mai bine decât oricând profunzimea și însemnătatea acestui tip de colaborare. Iată că am decis împreună cu Societatea Academică de Management să onorăm această colaborare prin lansarea unei platforme de discuții de specialitate.

Nu în ultimul rând, poate să ducem această colaborare la un alt nivel, confirmând încă o dată caracterul de setări de trend al NTT DATA Romania în piața de talente în care activează. Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați îmbrățișat și însuflețit această inițiativă și în al doilea rând pentru că o veți îmbogăți, cu siguranță, cu experiența dumneavoastră relevantă”, a mai declarat CEO-ul NTT DATA.

Provocările din management

Prof. univ. dr. emerit Ovidiu Nicolescu, președintele SAMRO, a moderat primul panel al conferinței, dar înainte să dea start discuțiilor a spus câteva cuvinte despre management și provocările cu care se confruntă. Nicolescu a descris managementul ca o „activitate aplicativă”, principalul „vector al creșterii economice”, care are un rol crucial. Totodată, el a evidențiat că cel mai bine a învățat management prin practică:

„Managementul este în primul rând o activitate aplicativă. Eu vă mărturisesc că am învățat management nu specializările pe care le-am făcut în Belgia, SUA, ci Spania, ci în primul rând am învățat managementul atunci când am ajuns prodecan al facultății și am văzut că una e teoria și cu totul altceva practica. Această primă temă este foarte bine aleasă pentru că perioada actuală se caracterizează prin foarte multe complicate și dinamice provocări. Iar managementul, care este principalul vector al creșterii economice, are un rol deosebit de important în a răspunde acestor provocări indiferent de nivelul la care se referă (…) Din nefericire, în ultimii ani aceste provocări s-au amplificat, diversificat, și evoluția societății și a economiei ne arată măsura în care în societate managementul a reușit să facă față acestor provocări”, a susținut prof. univ. Ovidiu Nicolescu.

Prof. univ. dr. emerit Ovidiu Nicolescu, președintele SAMRO / Foto: captură ecran Facebook - NTT DATA

De asemenea, președintele SAMRO a evidențiat faptul că managementul se confruntă cu două tipuri de provocări: cele recente generate de pandemie, război, inflație, dar și provocări care „se manifestă de câteva decenii”, prin trecerea la „smart economy”:

„Aș dori să fac o scurtă remarcă: perioada actuală se caracterizează prin două categorii mari de provocări.

Provocările noi, din ultimii trei ani, care au fost generate în primul rând de pandemie și de criza din Ucraina - sunt provocări multiple care se referă la prețuri, la inflație, energie, lanțurile de aprovizionare, structura și dinamica piețelor șamd. Pe lângă aceste provocări, rămân în continuare provocările care se manifestă de câteva decenii, care sunt de fond și care ne marchează și ne vor marca în continuare profund evoluția. Ne referim la provocările legate de trecerea la smart economy - economia bazată pe cunoștințe, de provocările referitoare la transformările digitale, determinate de ascendența tehnologiilor moderne (inteligente) care sunt deosebit de provocatoare și ridică foarte mari probleme. Sigur mai avem și alte provocări de natură umană care însoțesc întotdeauna schimbările profunde care se produc în societate în perioada actuală”, a spus Nicolescu.

Obiective:

Președintele SAMRO a mai menționat că obiectivele conferinței sunt de a identifica principalele provocări actuale și modul lor de manifestare în contextul nostru specific românesc, dar și măsura în care este posibil „să conturăm priorități și abordări de natură să ajute entitățile, indiferent de nivelul la care se situează, pentru a face față în condiții cât mai bune acestor provocări”.

La primul panel intitulat „Provocări ale managementului în contextul macroeconomic actual” au participat Prof. univ. dr. Răzvan Nistor, FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Dr. Adrian Crivii, Președinte executiv al Asociației Mondiale al Organizațiilor de Evaluatori WAVO, Dr. Florin Petean, Director executiv al Centrului de Dezvoltare Managerială CDM și Voicu Oprean, CEO Arobs Transilvania.

La cel de-al doilea panel, intitulat „Viitorul managementului resurselor umane în industria de tehnologie”, invitații au fost: Călin Văduva, CEO Fortech, Adela Negru, Chief HR Officer NTT DATA Romania, Sabin Sărmaș, Președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Camerei Deputaților și Alina Negru, Director General Emerson.

