BMW Group și NTT Data au bătut palma. Se va deschide un nou centru IT în Cluj-Napoca.

BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.

BMW Group și NTT Data au semnat un acord pentru înființarea unui joint-venture (JV) în România, iar potrivit informațiilor oficiale, un nou centru IT urmează să se deschidă la Cluj-Napoca.

Asocierea de tip joint venture reprezintă un acord contractual prin care mai multe persoane convin să realizeze o activitate comercială în scopul obţinerii unui profit.

Joint-venture-ul beneficiază de experienţa NTT DATA în dezvoltarea de software și de rețeaua sa în comunitatea IT locală din România, scrie press.bmwgroup.com.

„Cu NTT DATA ne bazăm pe un alt partener puternic, care are o rețea excelentă într-o regiune tehnologică plină de viață și care ne permite să ne dezvoltăm rapid și în mod specific competențe software suplimentare. În colaborare cu companii precum NTT DATA putem stabili hub-uri IT puternice și, astfel, să dăm un răspuns la deficitul de experți IT”, a declarat Alexander Buresch, CIO și Senior Vice President al BMW Group IT.

„Suntem mândri să anunțăm planurile noastre de a deschide un nou centru de dezvoltare de soluții software la Cluj-Napoca împreună cu BMW Group. Această colaborare își propune să ajute constructorul auto să conducă transformarea digitală", spune Maria Metz, CEO la NTT DATA România.

Se preconizează că se va angaja aproximativ 250 de dezvoltatori de software până la sfârşitul anului 2024, numărul acestora urmând să crească la câteva mii de angajaţi până în 2027.

BMW Group și NTT DATA colaborează într-o gamă largă de proiecte de peste 30 de ani. Semnarea contractului de asociere în participațiune marchează următorul pas important în acest parteneriat.

