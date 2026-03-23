Trei capcane de evitat când închiriezi o locuință, mai ales dacă “vânezi” un chilipir (P)

Închirierea unei locuințe nu este atât de simplă pe cât poate să pară la prima vedere, mai ales dacă aceasta este prima dată când te afli în rolul chiriașului. Sunt o serie de capcane în care poți să cazi mai ales când cauți o chirie ieftină, dar pe care atunci când ești informat corect le poți evita cu ușurință.

Chirii Cluj

Un prim semnal de alarmă pe care trebuie să-l iei în considerare când cauți o locuință de închiriat și la care poate nici nu te-ai gândit până acum apare chiar în cazul prețului.

O locuință pentru care proprietarul cere o sumă exagerat de mică în comparație cu alte oferte pe care le găsești în aceeași zonă, pentru proprietăți similare, poate să ascundă o problemă sau poate fi un semn al unor condiții cu care s-ar putea să nu fii de acord. Poate fi de exemplu vorba despre închirierea unei camere în locuința proprietarului.

Dacă îți cauți un apartament ieftin de închiriat în Cluj-Napoca, atunci este bine să știi exact care sunt cartierele în care găsești din start astfel de oferte, dar și cât cer proprietarii pentru locuințele lor. În momentul de față, cele mai ieftine cartiere din oraș sunt pentru chiriași Mănăștur, Dâmbul Rotund și Gheorgheni. Ai nevoie de un buget mediu de 500 euro/lună pentru a închiria un apartament în Mănăștur și de 550 euro/lună pentru o locuință în celelalte două zone, potrivit datelor Imobiliare.ro, platforma imobiliară cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor.

Un alt semnal de alarmă apare în momentul în care nu poți discuta direct cu proprietarul. Poate ți se spune că acesta nu se află în țară sau nu poate lua parte la discuții din motive obiective și preferă să lucreze cu un intermediar. Într-un astfel de caz, persoana cu care discuți trebuie să prezinte o procură legală.

Un alt aspect pe care nu trebuie să îl neglijezi presupune încheierea unui contract. Atenție, nu discutăm despre un contract de comodat, ci despre un contract de închiriere. Dacă proprietarul nu își dorește să semneze un astfel de document și chiar îți propune o chirie mai mică în cazul în care accepți să renunți la contract sau dacă nu își dorește să negocieze cu tine clauzele contractului, atunci ar trebui să vezi această situație ca pe un semnal de alarmă. Poți să ajungi în cel mai nefericit caz să fii dat afară peste noapte din locuință în lipsa unui astfel de document. Nu în ultimul rând, nu trebuie să accepți să achiți o garanție fără contract.

Dacă ai nevoie de mai multe sfaturi care să te ajute să iei cele mai bune decizii atunci când închiriezi o locuință, îți recomandăm să consulți gratuit ghidurile Imobiliare.ro dedicate exclusiv chiriașului.

