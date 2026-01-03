Zeci de localități din județul Cluj, fără curent electric: 2.500 utilizatori afectați

Zeci de localități din județul Cluj au rămas fără energie electrică, sâmbătă după-amiază, în urma ninsorilor abundente. Echipele de intervenție acționează în teren pentru alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.

Mai multe localități din județul Cluj au rămas fără curent electric din cauza vremii extreme| Foto: pexels.com

Din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele ore, Cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, polei, au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a Distribuție Energie Electrică Romania (DEER).

În județul Cluj, 38 de localități sunt afectate.

În județul Cluj, 38 localități au fost afectate, fiind vorba de 127 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 2.500 utilizatori afectați, informează Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Circa 80 de echipe operative DEER acționează neîntrerupt și se află în continuare pe teren pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteorologice extreme din zonele afectate”, arată sursa citată.

Sunt afectate o serie de localități din județul Cluj, aferente liniei electrice aeriene de inaltă tensiune LEA 110kV CFR Călărași-Iernut: Ciucea, Valea Draganului, Ciocas, Arghis, Iacobeni, Batin, zona Unguras, Moldovenesti, Buru, Somesu Rece, Leurzeaua, Baciu parțial, Saliste, Popesti, Suceag, Radaia, Mera, Negreni, Vanatori, Usoiele, Aghires partial, Bagara, Garbau, Cornesti, Vistea, Nadasel, Sanpaul, Sumurduc, Sard, Mihaiesti, Sanpaul, Berind, Topa Mică.

Intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.

