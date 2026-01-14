Cluj-Napoca, în continuare orașul cu cele mai scumpe apartamente din România. Care sunt prețurile la început de 2026?

Cluj-Napoca rămâne pe primul loc și la început de 2026 în ceea ce privește cele mai scumpe locuințe din România.

Cluj-Napoca, în continuare orașul cu cele mai scumpe locuințe din România | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Piaţa imobiliară a început anul 2026 cu preţuri mai mari, dar şi cu o serie de precauţii din partea cumpărătorilor, dar şi a dezvoltatorilor, potrivit unei analize de specialitate.

Perioada de tranzacţionare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună şi benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului şi a istoricului de livrări, până laverifi carea documentaţiei, a etapizării proiectului şi a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare.

Cumpărătorii au parte de cele mai accesibile apartamente noi în Iaşi, iar cele mai scumpe apartamente noi din România pot fi găsite în Cluj-Napoca, dar preţurile au crescut în ultimul an pe plan local cel mai puţin (+5%). În trei mari oraşe din ţară – Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca - apartamentele vechi s-au scumpit într-un ritm mai alert decât cele noi în ultimele 12 luni.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe locuințe din România

Piaţa rezidenţială din Cluj-Napoca se menţine, la începutul lui 2026, cea mai scumpă din România pentru cumpărătorii de locuinţe.

În cazul apartamentelor noi a fost depăşit pragul de 3.300 euro/mp util, potrivit analizei. Avansul observat, însă, în ultimul an în cazul preţurilor apartamentelor noi din Cluj-Napoca a fost cel mai lent înregistrat în rândul marilor oraşe din ţară, mai exact cu doar 5%. Locuinţele vechi, aflate în blocuri fi nalizate înainte de anul 2000, s-au scumpit într-un ritm mult mai alert în acelaşi interval de timp.

Discutăm despre un avans cu 11%, până la valoarea medie de 3.227 euro/mp util. Comparativ, în Bucureşti, dezvoltatorii şi proprietarii cresc preţurile mai mult decât în celelalte oraşe. Cumpărătorii au ajuns să achite, în medie, 2.500 euro/mp util pentru un apartament nou în Bucureşti.

În decembrie s-a înregistrat pe acest segment al pieţei rezidenţiale locale un avans cu 3% la nivelul preţurilor, cel mai rapid din marile centre urbane ale ţării. Scumpiri cu 17% au putut fi observate în ritm anual, atât în cazul locuinţelor noi, cât şi în cazul celor vechi. Acestea din urmă se menţin, însă, mai accesibile cu un preţ mediu de 2.159 euro/mp util, arată economiştii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: