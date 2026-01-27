România, tot mai departe de zona euro din cauza politicilor fiscale. Economiștii avertizează: „Dezechilibrele macroeconomice ne îndepărtează de posibilitatea de aderare”.

Din cauza politicilor fiscale din ultimii ani, aderarea României la zona euro rămâne un obiectiv tot mai îndepărtat.

Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, în principal din cauza politicilor fiscale din ultimii ani, susține președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.

„Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat. Ce a cauzat această evoluție este în special politica fiscală din ultimii ani”, conform anticipațiilor comunității CFA din România.

În acest exercițiu a fost introdusă și o întrebare referitoare la aderarea României la zona euro.

Astfel, conform răspunsurilor, orizontul este de peste 13 ani, comparativ cu 11 ani în 2024.

„Deficitele bugetare ridicate și persistente cauzează inflație ridicată, rate de dobândă ridicate precum și datorie publică mare. Aceste dezechilibre macroeconomice ne îndepărtează de posibilitatea de aderare la zona euro într-un orizont de timp cel puțin mediu”, arată Adrian Codirlașu în informarea remisă monitorulcj.ro

Indicatorul de încredere macroeconomică scade ușor, iar inflația continuă să crească

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut ușor, cu 0,6%, în luna decembrie.

În același timp, rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2027) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,65%. Totuși, 68% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

Depreciere masivă a leului: euro, în creștere

În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, aproximativ 96% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1375 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului euro/leu anticipat este de 5,1894 lei pentru un euro.

Prețuri supra-evaluate pe piața imobiliară

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 59% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 64% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 32% că sunt corect evaluate.

Deficit de 7% în 2026 și adâncirea datoriei publice

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a înregistrat valoarea medie a anticipațiilor de 7% din PIB. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească cu 0,9%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 61% în următoarele 12 luni.

Aproximativ 91% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

