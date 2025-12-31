Premierul Ilie Bolojan: „Deficitul bugetar va fi mai mic de 8,4% pentru 2025, mai bine decât am estimat”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a anunțat că România va încheia anul 2025 cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%, cifra pe care Guvernul și-a propus-o.

Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Când am preluat șefia Guvernului, România era într-un moment dificil | Foto: gov.ro

România își va respecta, după mulți ani, angajamentele luate, va respecta ținta de deficit bugetar, a declarat, marți, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul și-a propus-o.

„Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice în așa fel încât la finalul acestui an ne vom respecta, după mulți ani, angajamentele pe care ni le-am luat și vom respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus. Am reușit să ținem în frâu cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un Guvern, ci pentru ca România să redevină o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățenii țării noastre. Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite. Anul acesta, așa cum știți, am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare pentru constructorii din România și intrăm anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor și garantând investițiile pentru anul următor”, a precizat Bolojan, la Palatul Victoria, după ultima ședință de Guvern din acest an.

Premierul a amintit că, în urmă cu șase luni, când a preluat șefia Guvernului, țara noastră era „într-un moment dificil”.

„Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene și să ne pierdem încrederea piețelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste piețe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiții a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă față acestor reforme și să ducă greul. Creșterea TVA, eliminarea unor sporuri salariale, înghețarea unor venituri - au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului. Am reușit prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în fața creditorilor noștri, în fața piețelor. Asta înseamnă că ne-am împrumutat mai ieftin și deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici față de cele pe care le plăteam la începutul anului”, a arătat acesta.

„Bolojan a vorbit și despre al doilea „pachet de reforme” care a avut ca scop reducerea unor cheltuieli ale statului, „care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci și nedreptăți istorice pe care societatea românească le reclama de mulți ani”.

„Am abordat problema pensiilor magistraților, acolo unde valoarea pensiilor, dar și vârsta de pensionare erau percepute de români ca fiind nedrepte față de multe categorii sociale. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspecte. În domeniul Apărării, ne-am respectat toate angajamentele internaționale legate de buget și, foarte important, am accesat programul SAFE, care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar și deficite bugetare controlate, pentru că acest credit se eșalonează pe mulți ani de zile. Am abordat finanțarea Sănătății, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulți bani, dar pacienții nu vedeau transformările care să le crească satisfacția și încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre Sănătate, cu efecte benefice pentru mulți pacienți. Am făcut modificări importante în fiscalitatea din România unde, așa cum știți, aveam mai degrabă excepții și posibilități de optimizări decât reguli fiscale. Am atacat și problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susțineam prin subvenții de mulți ani din banii românilor. Începem să facem ordine și în acest sector”, a spus premierul.

