Clujul, sub cod GALBEN de zăpadă și viscol. Până când e valabilă avertizarea?

Meteorlogii au emis un cod galben de zăpădă și viscol, valabil în Cluj și alte câteva județe din România.

Clujul, sub cod galben de viscol |Foto: monitorulcj.ro

„În zona montană și submontană a județelor Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10...25 cm.

În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...110 km/h. (…) Vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50...70 km/h”, a transmis ANM.

Cât e valabil codul galben la Cluj?

Potrvit sursei citate, codul galben este calabil în intervalul:

23 februarie, ora 10.00 - 24 februarie, ora 20.00

