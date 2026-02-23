Începe Postul Sfintelor Paști. 48 de zile de pregătire spirituală înainte de Învierea Domnului

Postul Sfintelor Paști, cunoscut și ca Postul Mare, începe astăzi, 23 februarie, și marchează cea mai lungă și aspră perioadă de postire din calendarul ortodox.

Postul Sfintelor Paști, cunoscut și ca Postul Mare, începe astăzi, 23 februarie/ Foto: pixabay.com

Acesta precede Praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos, sărbătorit în acest an pe 12 aprilie, și este dedicat rugăciunii, pocăinței și curățirii sufletești, notează Agerpres.ro.

Pe parcursul Postului Mare, credincioșii vor parcurge cinci duminici cu semnificație aparte, închinate Ortodoxiei, Sfântului Grigorie Palama, Sfintei Cruci, Sfântului Ioan Scărarul și Sfintei Maria Egipteanca.

De-a lungul Perioadei Triodului există mai multe zile în care nu se oficiază Sfânta Liturghie, numite aliturgice. Aceste zile sunt următoarele: miercuri și vineri din Săptămâna Brânzei, luni și marți din prima săptămână a Postului Paștelui și în Vinerea Mare.



În primele patru zile ale postului are loc Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, un imn liturgic al pocăinței, care amintește de istoria mântuirii. Canonul Sfântului Andrei este reluat apoi în întregime în cadrul utreniei din joia săptămânii a cincea din cuprinsul acestui post.



Imn liturgic, impresionant nu doar prin întinderea sa (este cea mai mare cântare din toată tradiția Bisericii răsăritene), ci mai ales prin conținut - fiind o meditație biblică, dar și o stăruitoare rugăciune de pocăință - Canonul cel Mare îl are drept autor pe Sfântul Andrei Ierusalimiteanul sau Criteanul, trăitor în veacurile VII-VIII.



Un alt element specific îl reprezintă Liturghia Darurilor înainte sfințite atribuită Sfântului Grigorie Dialogul, oficiată numai în perioada Postului Mare.



Ultima săptămână a Postului Mare este dedicată rememorării pătimirilor mântuitoare ale Domnului Iisus Hristos, de la intrarea Sa triumfală în Ierusalim până la răstignire și punerea în mormânt.



Conform tradiției actuale a Bisericii, în cursul acestuia se postește astfel:

- în primele două zile - luni și marți din prima săptămână - se recomandă post complet sau ajunare până spre seară, când se poate mânca pâine și bea apă;

- în majoritatea zilelor din Săptămâna Pătimirilor (Săptămâna Mare), la fel;

- în tot restul postului, în special în mănăstiri, în primele cinci zile din săptămână se mănâncă uscat o singură dată pe zi, seara, iar sâmbăta și duminica de două ori pe zi, legume fierte cu untdelemn și puțin vin;

- la praznicul Bunei Vestiri și în Duminica Floriilor se dezleagă la pește.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: