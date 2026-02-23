Cinema Mărăști din Cluj-Napoca, primul cinematograf GRATUIT din România. Viceprimar Dan Tarcea: „Aștept propuneri de evenimente culturale”.

Cinematograful Mărăști din municipiul Cluj-Napoca este primul gratuit din România.

Cinema Mărăști din Cluj-Napoca, primul cinematograf GRATUIT din România | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Cinema Mărăști din Cluj-Napoca este deja de ceva vreme primul cinematograf cu acces gratuit din România, iar împreună cu Cinema Dacia au devenit hub-uri culturale pentru comunitățile din Mărăști și Mănăștur, cele mai mari cartiere ale orașului.

„Nu vorbim doar despre filme. Vorbim despre:

teatru

teatru de păpuși

stand-up

concerte

expoziții

conferințe

ateliere pentru copii

programe dedicate școlilor

Programul este adaptat anului școlar, vacanțelor și weekendurilor, astfel încât cultura să fie aproape de oameni, în cartiere”, a transmis Dan Tarcea, într-un clip video publicat luni, 23 februarie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Peste 40.000 de clujeni la Cinematografele Mărăști și Dacia în 2025

Potrivit viceprimarului, în 2025, peste 40.000 de clujeni au participat la activitățile organizate în aceste spații.

„Unele spectacole organizate de parteneri culturali pot avea bilet, la tarife modice. Pentru organizatori, închirierea spațiilor se face la costuri accesibile, tocmai pentru a susține inițiativele culturale și educative locale. Asta înseamnă un oraș care investește constant în comunitate. Dacă aveți propuneri de evenimente culturale pentru cele două cinematografe, le aștept în comentarii”, a conchis Dan Tarcea.

