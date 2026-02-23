Când pielea nu mai răspunde la creme: ce poate face laserul CO2 în cicatrici post-acnee, pori dilatați și riduri fine - Explicat de Dr. Suflețel Anda

Sunt Dr. Suflețel Anda, medic dermatolog, iar în cabinet văd foarte des același lucru: oameni care au avut grijă de pielea lor, au încercat produse potrivite, au avut răbdare, dar au rămas cu urme care nu se schimbă semnificativ.

Dr. Sufletel Anda - Dermatologie Cluj - Clinica Anastasios

Cicatrici post-acnee, pori dilatați, textură neuniformă, riduri fine sau piele cu aspect obosit. Nu sunt probleme care țin de lipsă de îngrijire. Țin, de multe ori, de faptul că pielea are nevoie de un stimul medical real, care să declanșeze remodelarea.

Aici intră în discuție laserul CO2 fracționat.

Simptomul real, dincolo de estetic: disconfortul de a te vedea mereu în aceeași lumină

Cicatricile post-acnee și textura inegală nu sunt doar un detaliu în oglindă. Sunt un motiv pentru care mulți pacienți evită anumite unghiuri, lumina puternică, fotografiile de aproape sau machiajul care se așază neuniform. Iar pielea fotoîmbătrânită, cu linii fine și pori accentuați, transmite adesea un mesaj care nu reflectă cum te simți de fapt.

În dermatologie, soluțiile bune pornesc de la un principiu simplu: dacă problema este structurală, trebuie să lucrăm cu pielea la nivel structural.

Ce este laserul CO2 fracționat, pe înțelesul pacientului

Laserul CO2 este o tehnologie utilizată în dermatologie pentru resurfacing, adică pentru îmbunătățirea texturii pielii prin stimularea proceselor naturale de regenerare și sinteză de colagen.

Fracționat înseamnă că nu tratăm toată suprafața pielii uniform, ci creăm micro-zone controlate de tratament, între care rămâne piele intactă. Acest lucru ajută la:

o vindecare mai eficientă,

un profil de siguranță mai bun atunci când indicația este corectă,

rezultate progresive, în funcție de problemă și de planul stabilit.

Pentru ce probleme îl recomand cel mai des

În practica mea, laserul CO2 fracționat este o opțiune foarte utilă în:

cicatrici post-acnee (în special cele atrofice, care dau aspectul de gropițe),

pori dilatați și textură neuniformă,

riduri fine și semne de fotoîmbătrânire,

pete reziduale și aspect de piele ternă, când evaluarea arată că este potrivit,

anumite leziuni benigne sau situații particulare, unde indicația se stabilește strict medical.

Important: nu există o procedură universală care să fie potrivită pentru toată lumea. În dermatologie, indicația corectă face diferența între o experiență bună și una care nu aduce beneficiul așteptat.

De ce laserul poate face ce cremele nu reușesc

Produsele topice sunt excelente pentru multe obiective: barieră cutanată, inflamație, controlul sebumului, menținerea rezultatelor. Dar cicatricile adevărate și textura modificată în profunzime sunt altă discuție.

Laserul CO2 acționează ca un stimul controlat, care poate:

îmbunătăți relieful pielii,

reduce aspectul de cicatrici,

rafina porii,

susține o piele mai fermă prin remodelare de colagen.

Nu promite perfecțiune și nu ar trebui prezentat ca o soluție magică. În schimb, poate fi o soluție medicală serioasă, cu rezultate progresive, atunci când este recomandat corect.

Cum decurge evaluarea și de ce nu sar peste acest pas

Înainte de orice procedură, îmi interesează câteva lucruri esențiale:

tipul de piele și gradul de sensibilitate,

istoricul de acnee, cicatrici, hiperpigmentare,

tratamente recente (inclusiv anumite medicații care pot contraindica temporar procedura),

expunerea la soare și obiceiurile de îngrijire.

Apoi stabilim împreună:

obiectivul realist,

intensitatea potrivită,

numărul estimativ de ședințe,

planul de îngrijire înainte și după.

Pentru unii pacienți, o abordare combinată (de exemplu, controlul acneei + procedură + întreținere) este cea care aduce diferența.

Ce ar trebui să știe pacientul despre recuperare

Recuperarea depinde de intensitatea tratamentului și de particularitățile pielii. În linii generale, este normal să existe:

roșeață,

senzație de căldură,

descuamare în zilele următoare.

După procedură, îngrijirea corectă contează enorm: hidratare, fotoprotecție riguroasă și evitarea factorilor iritanți. Pentru mine, aceasta este partea care face procedura completă și sigură, nu un detaliu.

Cui nu îi recomand, de regulă, laser CO2 în acel moment

Există situații în care amânăm sau alegem altă opțiune: infecții active, anumite tratamente recente, expunere intensă la soare sau predispoziții care necesită o strategie diferită. Tocmai de aceea, consultul inițial rămâne esențial.

Dacă vă recunoașteți în această situație, pielea are urme care nu se schimbă semnificativ cu îngrijire obișnuită, iar textura sau cicatricile vă deranjează constant, merită o evaluare dermatologică. Laserul CO2 fracționat poate fi o soluție modernă și eficientă pentru pacienții potriviți, cu un plan corect și așteptări realiste.

Pentru evaluare și recomandări personalizate privind laserul CO2, vă aștept la clinica Anastasios.

Articol susținut de Clinica Anastasios Medical.

CITEȘTE ȘI: