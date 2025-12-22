Ministrul de Interne și cel al Justiției, la testul moțiunii, luni, în Parlamentul României

În Parlamentul României, luni, 22 decembrie 2025 vor fi dezbătute și votate două moțiuni simple. Un împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu (PNL) și cealaltă împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD).

AUR a depus moțiune simplă împotriva lui Radu Marinescu, ministrul Justiției (stânga) și a lui Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne (dreapta) | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Inquam Photos - Pana Tudor

Plenul Senatului va dezbate și vota, luni, moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR își propune evaluarea „responsabilității politice și morale” a lui Cătălin Predoiu, informează site-ul forului legislativ.

Moțiunea AUR este intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”, fostul premier (1910-1912) Petre Carp a fost citat în prima parte a titlului.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrișor Peiu, a depus moțiunea simplă pe 17 decembrie, documentul a fost semnat de 42 de senatori din Opoziție (28 AUR, 12 Pace-Întâi România și 2 neafiliați).



„Obiectivul acestei moțiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilității politice și morale a ministrului însuși. Într-un stat democratic, funcția publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eșecuri repetate, intervenția Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezența în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo”, se arată în textul moțiunii.

Semnatarii moțiunii susțin că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este politizat, cu atribuții și competențe „suprapuse”, că „nu își respectă obligațiile internaționale asumate în relațiile cu partenerii externi” și că există 'ingerințe directe' în concursurile organizate pentru funcțiile de conducere.

Funcțiile ocupate de ministrul Predoiu reprezintă, pentru semnatarii documentului, „12 ani de privilegii”.

„Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu și în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eșecuri, stângăcii și decizii greșite asumate conștient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (...). Actualii guvernanți au reușit performanța de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetățenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eșec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (...) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiță pentru a ieși din țară chiar înainte de pronunțarea condamnării definitive”, se mai arată în moțiune.

Senatorii AUR acuză „practicile abuzive de intimidare a opoziției democratice, pe care poliția, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma și în timpul fiecărui proces electoral”.

Potrivit AUR, „responsabilitatea ministerială și acțiunile structurilor subordonate ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea statului de drept”.

„Această moțiune simplă este un semnal clar, Parlamentul nu acceptă normalizarea abuzului, nu acceptă intimidarea cetățenilor și nu acceptă transformarea forțelor de ordine în instrumente politice. Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie. Vă chemăm să votați această moțiune nu din rațiuni politice, ci din respect pentru democrație, pentru statul de drept și pentru cetățenii care așteaptă de la noi curaj, nu tăcere. Votați această moțiune, altfel riscăm să rămânem fără noroc, dar cu Predoiu veșnic la butoane”, se mai arată în document.

To luni o altă moțiune simplă împotriva ministrului Justiției depusă de AUR va fi prezentată, iar tot azi va avea loc votul final, a decis Biroul permanent al Camerei Deputaților.

În programul aprobat se arată că ședința va începe la 15.00 cu prezentarea moțiunii, urmată de dezbateri și vot. Guvernului i se rezervă 40 de minute, pe care le poate utiliza la începutul și la încheierea dezbaterilor, iar grupurilor parlamentare li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor fiecăruia și se ia în calcul câte 5 secunde pentru fiecare deputat.



Potrivit moțiunii depuse la Biroul permanent, Ministerul Justiției are obligația constituțională și politică de a asigura o bună funcționare a Justiției, de a garanta drepturile și libertățile fundamentale și de a respecta legalitatea în activitatea instanțelor și a celorlalte autorități din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, „o lipsă evidentă de inițiativă și reacție”.



Tot luni, de la ora 16.00, ministrul Justiției, Radu Marinescu, este chemat de către parlamentarii USR la dezbaterea „Ora Guvernului”, pentru unele „teme de interes major pentru viața politică, economică și socială”.

Acestea se referă, între altele, la „oligarhizarea sistemului judiciar”, respectiv „concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influență, rețeaua de influență și de putere care acționează ilegitim în justiție, lipsa transparenței proceselor de numire și promovare, precum și efectele asupra independenței reale a magistraților, corupția și ineficiența din sistemul judiciar - analiza disfuncționalităților structurale, a vulnerabilităților instituționale și a măsurilor urgente necesare pentru creșterea integrității și eficienței actului de justiție”, precum și la răspunderea magistraților.

Alte teme invocate de USR sunt: meritocrația în promovarea magistraților în carieră, eficiența sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR, precum și „necesitatea corectării pachetului legilor justiției” - identifícarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum și perspectiva Guvernului asupra inițierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale organismelor internaționale relevante”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: