Clujul, județul cu cel mai mare număr de salariați, în august. Salariul mediu net a depășit 6.500 de lei.

Salariul mediu net în Cluj a depășit 6.500 de lei, la final de vară. În același timp, județul Cluj avea cel mai mare număr de salariați, după București.

Salariul mediu brut în luna august 2025, în județul Cluj a fost 10.997 lei, în scădere cu 213 lei față de luna precedentă și mai mare cu 1.091 lei față de luna august a anului 2024, potrivit datelor remise monitorulcj.ro de Direcția Județeană de Statistică Cluj.

Astfel, câștigul salarial mediu net în luna august 2025, în județul Cluj a fost de 6.559 lei, mai mic cu 137 lei comparativ cu luna anterioară și cu 475 lei mai mare față de aceeași lună a anului 2024.

Câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.387 lei.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în:

*București – 6.822 lei,

*județul Cluj – 6.559 lei,

*județul Timiș – 5.811 lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete, s-au înregistrat în județele:

*Vrancea – 4.000 lei,

*Suceava - 4.105

*Vaslui – 4.138 lei.

Clujul, județul cu cel mai mare număr de salariați, în august

Analiza datelor lunii august 2025 privind distribuția salariaților pe ramuri ale economiei naționale, la nivelul fiecărui județ arată că:

*în servicii cei mai mulți salariați sunt în: București (893.442 persoane), județul Cluj (201.090 persoane) și județul Timiș (169.368 persoane).

*în industrie și construcții, cei mai mulți salariați sunt în: București (218.513 persoane), județul Timiș (95.329 persoane) și județul Cluj (84.583 persoane)

*județele cu cel mai mare număr de salariați care lucrează în agricultură-silvicultură-pescuit sunt: Timiș (6.330 persoane), Ialomița (5.157 persoane) și Călărași (4.823 persoane).

Efectivul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii august 2025 a fost de 288.444 persoane, în scădere cu 721 persoane comparativ cu luna iulie 2025 și cu 1.304 persoane mai multe față de luna august 2024, conform sursei citate.

În România, la aceeași dată, erau 5.786.253 salariați.

Capitala București are cel mai mare numar de salariați (1.114.846 persoane) fiind urmată de județele:

*Cluj - 288.444 persoane,

*Timiș – 271.027 persoane,

*Ilfov – 204.431 persoane

*Iași 200.812 persoane.

Județele cu cel mai mic număr de salariați sunt:

*Giurgiu - 42.906 persoane,

*Mehedinți 47.041 persoane,

*Ialomița – 49.115 persoane,

*Tulcea – 50.405 persoane,

*Călărași - 50.813 persoane.

