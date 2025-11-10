Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Nicușor Dan, a mia oară spun și am să mai spun de o mie de ori: România are nevoie de industrializare și internaționalizare dacă vrea să joace un rol în noua ordine mondială

Nicușor Dan, sigur ești foarte ocupat și nu ai timp să citești opiniile mele din presă, dar, dacă o faci, nu le spune patronatelor, federațiilor, asociațiilor, forumurilor, camerelor de comerț și altor întovărășiri ale mediului de afaceri.

Pentru că ele nu mă înghit deloc, mai ales de când susțin creșterea salariului minim pe economie care, la valoarea din prezent, invită la munca la negru, la sărăcirea populației din urban mic și rural și la polarizarea de tip sud-american.

Așadar, Nicușor Dan, surpriză totală, incredibil ce ai putut să spui la o întâlnire cu mediul de afaceri, săptămâna trecută. Iată:

1. „Trebuie să o spunem foarte direct - dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi va pierde lupta economică cu China”.

Așa este. Scriu încă din 2017 despre declinul de competitivitate al Europei, de la prima răbufnire a industriașilor europeni care vorbeau de pierdere de teren în fața altor puteri industriale. Am continuat până în 2024, când industriașii europeni au semnat declarația de la Anvers și a apărut planul Mario Draghi.

În loc să foreze, Uniunea Europeană se întrece în directive gen CSDDD, CSRD, UWWTD și PFASD, care vor reduce și mai tare competitivitatea continentului.

Nicușor Dan, când am susținut că trebuie să luăm exemplu de la China, SUA și India care, după toate analizele, vor fi top 3 economii din 2030, două publicații online mi-au boicotat opiniile pe motiv că aș avea vederi „anti-europene”.

2. „Sunt chestiuni care vizează mediul economic, sunt chestiuni care vizează educația. Cum facem ca școala și ce produce școala să fie în acord cu ce așteptați dumneavoastră în piață, ca forță de muncă?”

Bună întrebare. Scriu din 2019 opinii despre deficitul crunt de resursă umană specializată și calificată, despre școli, licee și facultăți rupte de nevoile pieței muncii și despre gerontocrați care țin captiv sistemul de învățământ, îndepărtându-l de nevoile angajatorilor. Iată, cel mai recent exemplu: România a bugetat peste 300 de milioane de Euro bani din PNRR pentru consorțiile de învățământ dual universitar și preuniversitar, dar nu a reușit să le consume.

Nicușor Dan, cel mai trist lucru în România este că sistemul de învățământ s-a metamorfozat în ceva, nu știm în ce, dar cu siguranță nu în ce are nevoie piața muncii.

3. „Bugetul național - care sunt zonele economice pe care vrem să le stimulăm? Avem o analiză a schemelor de ajutor de stat, ce a reușit, ce a eșuat, avem o perspectivă pe următorii ani?”

Alte întrebări bune, la care răspunsul este simplu. Scriu din 2022 că nu avem nici o analiză, nici un studiu de impact, nici o perspectivă privind schemele de ajutor de stat, pentru că au fost împrăștiate la întâmplare, în absența unei strategii de competitivitate economică – exact cum spui: care sunt zonele economice pe care vrem sa le stimulăm? Nu știm care sunt.

Nu ar fi de mirare ca o parte din ajutorul de stat să fi ajuns la te miri ce întreprinzători gen „fănel bogos” și „marius isăilă” care au dat spăgi grele pentru a-l obține.

Apropo, te rog sa fi de acord că, după cele două scandaluri care au făcut deliciul opiniei publice, mediul economic și cel politic vor evita să se mai întâlnească, darămite să se ajute, iar asta va complica și mai tare lucrurile.

4. „Pentru a corecta acest deficit comercial, trebuie să lucrăm împreună - statul cu mediul privat – şi, pentru asta, trebuie să folosim aparatul nostru diplomatic, aşa cum toată lumea o face, pentru a stimula exporturile din România”

Care mediu privat, Nicușor Dan? La noi 90% din mediul privat este interesat de importuri, nu de exporturi.

Scriu despre deficitul de balanță comercială aproape săptămânal, de foarte mulți ani, între timp România a ajuns pe locul 10 în lume în top țări cu deficit de balanță comercială. Avem deficit comercial pentru că am rămas fără fabrici, uzine și combinate, le-am dărâmat și am pus în locul lor blocuri de locuințe, clădiri de birouri și mall-uri care vând importuri.

Chiar și dacă am avea o diplomație impecabilă tot nu ne-ar ajuta, pentru că nu avem fabrici, uzine și combinate din care să exportam.

Nicușor Dan, dacă vrei să schimbi România, uite planul, uite politica gata scrisă și gata să fie implementată: să construim fabrici, uzine și combinate. Lasă patronatele, federațiile, asociațiile, forumurile, camerele de comerț și alte întovărășiri de afaceri - ia-ți lângă tine un comitet consultativ format din 10-15-20 șefi de fabrici, uzine și combinate – am dat o mulțime de nume în decursul anilor - și pune-i să facă o strategie competitivă – de fapt, mai mult, un plan de țară - de industrializare și internaționalizare.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

