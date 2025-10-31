OPINIE. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Felicitări Forumului de Securitate Cibernetică în Energie Cluj-Napoca - un eveniment de mare ținută”

Felicitări organizatorilor și părerea mea de rău că nu am putut răspunde invitației de a participa în paneluri - în această perioadă am instalat echipamente noi și extrem de performante pe fluxurile de fabricație care, da, așa este, au nevoie de securitate cibernetică în energie și de energie ieftină pentru a funcționa și a asigura continuitatea producției de medicamente pentru români, mai ales acum când provocările sunt foarte complicate.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Mă bucur să știu că alături de politicieni, de autoritățile de reglementare și de specialiștii din domeniu, care s-au implicat din plin și cu mare succes în ultimii ani pentru ca România să fie lipsită de riscurile atacurilor cibernetice în zona de energie și să beneficieze de cea mai ieftină energie din Uniunea Europeană, au fost invitați la eveniment executivi din industria chimică, farmaceutică, de mâncare, siderurgică, metalurgică și de apărare, care au simțit din plin atât problemele atacurilor cibernetice din energie cât și cele ale costurilor la energie - am văzut cu toții provocările de anul trecut de la Tg. Mureș și Rm. Vâlcea și cele recente de la Hunedoara și Galați.

Faptul că politicienii, autoritățile de reglementare și specialiștii din domeniu sunt profund implicați în sprijinirea operatorilor industriali arată că toți responsabilii din România cred în proiectul comun de industrializare și internaționalizare.

Dacă avem grijă de industria din țară, dacă asigurăm securitate cibernetică în energie și dacă livrăm fabricilor, uzinelor și combinatelor cea mai ieftină energie din Uniunea Europeană pentru producția industrială, România va redeveni o putere industrială, va produce și exporta mai mult și va reduce deficitul de balanță comercială și celelalte deficite.

Încă o dată, facilitări Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, pentru că nu este unul dintre acele evenimente de publicitate care bate câmpii sau care face lobby politic. Forumul de Securitate Cibernetică în Energie este un eveniment de ținută care aduce pe agenda publică problemele adevărate cu care se confruntă economia României.

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: