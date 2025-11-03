Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Hunor Kelemen, iată ce vă propun pentru luna noiembrie. Hai să vorbim românilor despre Salam Săsesc, Cașcaval de Rucăr și Brânză de Băișoara.

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Hunor Kelemen, iată ce vă propun pentru luna noiembrie. Domnilor, hai să rupem ritmul, hai să îngropăm toate scandalurile, hai să vorbim românilor despre Salam Săsesc, Cașcaval de Rucăr și Brânză de Băișoara

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Ziua și scandalul, nici nu mai știi care scandal este adevărat sau este fabricat din lipsa de subiect de distragere sau captare a atenției opiniei publice.

Scandal pe toate deficitele din lume care s-au adunat la noi în țară, scandal pe alegerile la Primăria Bucureștiului, scandal pe inflație că de ce e cea mai mare din Uniunea Europeană, scandal pe retragerea americanilor din România, cauzată sau nu de sentimente antitrumpiste exprimate de unii sau de alții, scandal pe prețul energiei de la noi, nimeni nu a înțeles nici acum dacă este cea mai mare de pe continent, scandal pe înghesuiala de la Catedrala Neamului, scandal pe reforma angajaților din sistemul bugetar, scandal pe ciclonul Barbara, scandal pe ajutorul dat sau nu Ucrainei, scandal pe cine știe ce grozăvie s-a mai întâmplat în sistemul de educație sau în sistemul de sănătate, scandal pe salariul minim pe economie, scandal pe cine este vinovat de creșterile incredibile de prețuri și cum de nu le-a văzut nimeni venind etc.

Scandal după scandal pe subiecte care nici nu există de fapt, însă, când anunți „Breaking News!!!”, crește tensiunea și ratingul și audiența – se cheamă „spike” - și crește exponențial costul pe secunda de publicitate pe care trebuie s-o plătească advertiser-ul.

Zece secunde de publicitate într-un „Breaking News!!!” al unui scandal pot costa și 10.000 de Euro.

Dar scandalurile adevărate nu fac, sau nu mai fac, audiență și rating. Scandalul adevărat este că absolvenții de facultate, care ies din facultate fără să știe nimic despre lumea reală – nu este vina lor, vă rog să consemnați asta, ca să nu mă mai înjure blogerii - visează la salarii entry level de 10.000 de lei, când salariul minim orar din 2025 este cât un cappuccino pe care îl beau dimineața. Și salariul minim orar îl iau peste un milion de români, 20% din cei care muncesc. O oră de munca în construcții, o oră în fabrică, o oră pe ogoare, sunt echivalentul unui cappuccino cumpărat de la colț.

Apropo, au câștigat G-urile şi Q-urile şi M-urile şi X-urile, nu crește salariul minim pe economie, rămâne înghețat, în ciuda unei inflații de 10% în 2025 și de 5-6%, probabil mai mari, în 2026.

Dar toate astea nu contează, ce contează este că șefii coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Hunor Kelemen, au puterea să oprească tot festivalul de scandaluri, dând vești bune.

În iulie, cea mai bună veste era lansarea automotorului Leon, un produs ingineresc românesc. În octombrie, cea mai bună veste a fost listarea la bursa a producătorul celebrului Salam Săsesc.

Poate că în ianuarie 2026, dacă vorbesc politicienii destul despre el, cașcavalul de Rucăr iese pe piețele internaționale și se bate de la egal la egal cu brânzeturile europene, care au în spate decenii de lobby de la politicienii de acolo.

Iar în iulie 2026, cine știe, poate producătorul brânzei de Băișoara se listează și el la bursa și începe o aventură internațională.

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Hunor Kelemen, cereți membrilor de partid ca în noiembrie să schimbe ritmul, să îngroape toate scandalurile și să vorbească românilor despre Salam Săsesc, Cașcaval de Rucăr și Brânză de Băișoara. Și tot așa, despre alte mărci românești.

Avem nevoie de o economie puternică care poate veni doar din industrializare și internaționalizare.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: