Cabană în flăcări la Beliș. O femeie a suferit arsuri! Intervenție de urgență a pompierilor.

Pompierii din Huedin intervin joi la prânz pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o cabană construită din lemn situată în localitatea Beliș.

Cabana în flăcări la Beliș | Foto: ISU Cluj

Din primele date, incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

„Până la ora actuală nu sunt anunțate persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar echipajele lucrează pentru localizarea și stingerea incendiului. Au fost trimise la fața locului două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul Huedin, dar și una de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca”, a transmis ISU Cluj.

Incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați| Foto: ISU Cluj

O femeie care prezintă arsuri ușoare primește îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD.

Pompierii sunt sprijiniți la intervenție de către colegii de la Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, respectiv SVSU Beliș.

