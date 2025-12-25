Coliziune pe pârtie. Distracția pe sanie s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie.

Nici nu a început bine sezonul de iarnă și, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav.

Un moment de neatenție a transformat săniușul într-un accident grav |Foto: Salvamont Brașov - Facebook

Joi, în prima zi de Crăciun, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoștinței, situație care a impus intervenția de urgență a salvatorilor montani.

Viteza acumulată pe pantă, lipsa controlului și un moment de neatenție sau de entuziasm pot transforma foarte rapid o activitate recreativă într-un eveniment nefericit, cu urmări serioase.

Salvamontiștii din Predeal au intervenit prompt, acordând primul ajutor la fața locului și stabilizând victima.

Ulterior, persoana a fost predată conștientă echipajului SMURD sosit pentru continuarea îngrijirilor medicale.

„Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomerație și lipsa unei distanțe de siguranță între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar și aparent minoră, poate avea consecințe grave. Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorința de senzații mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor. Facem apel la responsabilitate, prudență și bun-simț. Folosiți doar zonele special amenajate, adaptați viteza la condițiile din teren și la nivelul de experiență, păstrați distanța față de ceilalți și supravegheați copiii. Un singur moment de neatenție sau de entuziasm exagerat poate avea consecințe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenția rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie”, a spus Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.

