A plecat de la CFR Cluj chiar în ziua de Crăciun!

Lindon Emerllahu (23 de ani) a plecat de la CFR Cluj.

Joi, 25 decembrie, Lindon Emerllahu (23 de ani) a semnat cu Polissya Zhytomy, din Ucraina| Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

După ce a fost dorit de FCSB, care chiar se înțelesese cu CFR Cluj pentru suma de transfer, însă mutarea a picat din cauza salariului cerut de jucător. În cele din urmă, Lindon Emerllahu va evolua în Ucraina.

„Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocașului Lindon Emerllahu la formația ucraineană. Fotbalistul de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută și a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului nostru. În tricoul vișiniu a bifat 41 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive. Sezonul trecut, acesta a contribuit la câștigarea Cupei României. Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră”, au transmis reprezentanții clubului.

1,5 milioane de euro ar urma să încaseze CFR din transferul lui Lindon Emerllahu în Ucraina.

În urmă cu aproape un an, CFR plătea 700.000 de euro pentru aducerea lui Emerllahu din Kosovo: „Am dat o adevărată lovitură în ultima zi de transferuri și l-am luat pe Lindon Emerllahu de la Ballkani. Este poate cel mai bun număr 6 care a venit vreodată în România. Am dat pe el 700.000 de euro, plus un procent de 15% la un viitor transfer", spunea Ioan Varga.

