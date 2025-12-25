  • Flux RSS
Accident pe DN1 în Cluj. Două persoane, la spital.

Pompierii clujeni au intervenit, joi după-amiază, la un accident rutier produs pe DN1, pe raza localității Izvoru Crișului.

Accident la Izvoru Crișului|Foto: ISU Cluj Accident la Izvoru Crișului|Foto: ISU Cluj

 

 


 

În accident au fost implicate două autoturisme, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. 


 

 


Potrivit ISU Cluj, o femeie de aproximativ 30 de ani, împreună cu un minor de 14 ani, au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. 

„La o primă evaluare, ambii prezentau afecțiuni ușoare. În paralel, forțele noastre au asigurat măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.


Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.

