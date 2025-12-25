Emil Boc: Clujul joacă în altă ligă decât Timișoara și Oradea și e pe locul 1 în toate clasamentele!

Primarul Emil Boc spune că municipiul Cluj-Napoca se află „într-o altă ligă” față de alte orașe din România, gestionând proiecte majore de infrastructură și dezvoltare urbană în valoare totală de 5 miliarde de euro.

Primarul Emil Boc oficiază căsătorii în foișorul din Parcul Central| Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Potrivit edilului, dimensiunea și complexitatea acestor investiții explică diferențele față de alte municipii în ceea ce privește ritmul de execuție bugetară anuală.

Cu două zile înainte de Crăciun, consilierii locali s-au reunit într-o ședință extraordinară, un nou motiv de contre între primarul Emil Boc și consilierii USR.

„Execuția bugetară pe care ne cereți să o votăm reprezintă o imagine a felului în care s-a gestionat administrativ anul 2025: PR și grandomanie bugetară la început de an, rectificări iluzioniste pe parcursul anului și, specific unui număr reușit de magie, dispariția spectaculoasă a unor sume importante din buget spre sfârșit de an. În tot acest timp, în teren, proiectele stagnează, termenele sunt depășite și întârzieri la proiectele mari. De ce nu a avut Primăria Cluj-Napoca capacitate să atragă în 2025 banii pe care și i-a propus să-i atragă la începutul anului? De ce nu a avut Primăria capacitatea să cheltuie în 2025 banii pe care îi are? De ce nu există niciun fel de asumare la nivelul Primăriei Cluj-Napoca pentru aceste incapacități?”, a spus Paul Helmer, consilier local USR.

„USR trăiește într-un turn de fildeș, paralel”

„Mă bucur că ați repetat placa de săptămâna trecută, ați pus virgula un pic mai încolo, să fiți atenți, pentru originalitate ar fi bine, totuși, să mai schimbați câte o frază, câte un cuvințel, arată bine. Vă întorc întrebarea, cu rugămintea să vă adresați USR-ului, partid de guvernare, și să întrebați de ce nu a asigurat resursa financiară aferentă, de exemplu, plății exproprierilor pentru centura metropolitană, astfel încât să poată fi emisă autorizația de construcție sau dacă nu ați aflat greutățile pe care Guvernul României le are în asigurarea resurselor financiare. Poate printr-o conversație cu șeful dumneavoastră de partid aflați și deveniți mai aplecat și mai aproape de realitatea în care trăiți. Trăiți într-un turn de fildeș, paralel, și e păcat ca un consilier local să trăiască într-un turn de fildeș”, a spus Boc.

„Ne serviți iar aceeași ciorbă reîncălzită a scuzelor, în timp ce Clujul se sufocă într-un munte de promisiuni neonorate. Guvernul nu dă bani pentru că ați demonstrat că nu aveți pe ce să-i cheltuiți, adică lucrările nu sunt suficient de avansate pentru a face plăți. Haideți să nu mai confundăm eșecul dumneavoastră politic sau administrativ cu o fatalitate economică. Timișoara de ce a putut să atragă mai mulți bani decât Clujul anul acesta? Oradea sau Iași de ce au putut să cheltuiască mai mulți bani decât Clujul anul acesta?”, a insistat Helmer.

Boc: Clujul, în altă ligă decât toate orașele din România

„Noi jucăm în altă ligă decât Timișoara. N-are rost să spun asta, noi jucăm cu proiecte de 5 miliarde de euro, să îmi arătați proiecte de 5 miliarde de euro la Timișoara, cu tot respectul pentru Timișoara și pentru domnul primar care face o treabă bună. Jucăm în altă ligă în privința proiectelor de amploare. Vă rog să îl întrebați pe onorat Guvern al României din 600 de milioane de lei cât trebuia să primim pentru exproprieri la centură am primit 7 milioane de lei. Și aici aveți răspunsul de ce nu s-a putut duce la îndeplinire aceste obiective. Fără să înțelegeți realitatea în care trăiți spuneți niște cuvinte frumoase după modelul «e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune»”, a mai spus edilul Clujului.

„Avem o colectare a veniturilor de 2,8 miliarde și chetuieli realizate de 2 miliarde. Ne prinde sfârșitul anului cu banii la șosete și nu în investiții. N-am reușit să cheltuim 800 de milioane de lei, aproape cât bugetele din Bistrița-Năsăud și Alba Iulia la un loc, bani care stau nefolosiți în conturi. Pentru investiții, anul acesta, s-au cheltuim 600 de milioane de lei”, au mai spus consilierii din opoziție.

„Chiar nu înțelegi nimic din administrația publică. Tocmai acest fond de rulment pe care îl avem ne permite să nu avem proiecte blocate. Jumătate din adminstrațiile publice din România sunt blocate pentru că nu au cash flow, n-au fluxul de bani asigurați. În proiectele europene, prima dată plătești tu, apoi recuperezi banii. Noi astăzi nu avem lucrări blocate pentru că avem fondul de rulment necesar să putem avansa, să facem plățile ca după aceea să ne recuperăm banii. Dacă n-am avea acești bani, pe care ne criticați că-I avem, s-ar bloca jumătate din proiectele Clujului pe care le avem în lucru. Vedeți partea de administrație mai mult decât un like pe Facebook la care țineți atât de mult.

Dintre orașele din România, din fericire, Clujul joacă în altă ligă a unor proiecte de 5 miliarde de euro în derulare cu contracte semnate (…) Eu sunt deranjat de duplicitatea USR-ului local, prin reprezentații săi, una vin și spun la București, alta la Cluj. Oameni buni, alegeți ce fel de politică vreți să faceți. Această duplicitate arată amatorismul și neînțelegerea fenomenului administrativ.

Clujul e pe locul 1 în toate clasamentele importante ale țării (…) Eu mă distrez cu dumneavoastră, trebuie înainte să învățați să dansați, să nu cumva să credeți că mă deranjați, sub nicio formă. Îmi pare rău că nu am adversar de ținută să pot purta o dispută. Așa cu amatori e mai greu”, a mai transmis primarul Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: