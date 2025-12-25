Ești Berbec sau Taur? Spitalul care face bani din curiozitatea românilor pentru horoscop și astre.

Certificate pentru astrologie. Un spital din România este folosit pentru consult astrologic și mai face și bani din asta!

10 lei trebuie să plătească persoanele care solicită eliberarea unui document care să ateste ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop | Foto: Pexels

10 lei trebuie să plătească persoanele care solicită Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava eliberarea unui document care să ateste ora nașterii „pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă”. Inițial, taxa era de 100 de lei, însă rectificarea a fost aprobată în ședința Consiliului Județean Suceava, la solicitarea unității medicale, scrie Monitorul de Suceava.

Potrivit hotărârii adoptate, taxa va fi achitată exclusiv de persoanele „care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”.

Deși ora și data nașterii sunt înscrise pe brățările aplicate nou-născuților imediat după naștere, există persoane care doresc un document oficial, inclusiv în situații în care nașterea a avut loc în urmă cu 20-30 de ani, ceea ce presupune verificări suplimentare în arhiva spitalului.

Tariful de 10 lei este prevăzut la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie” și a fost introdus pe fondul creșterii numărului de solicitări din partea pacienților care cer astfel de documente.

Reacția ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a precizat că nu are nimic împotriva celor care vor să își afle informațiile pentru hărțile astrologice, dar îi îndeamnă pe români să acorde prioritate prevenției medicale.

„Eu le-aș recomanda, mai degrabă – sigur, este foarte important, dacă au astfel de pasiuni și curiozități, nu sunt contra și nu comentez sub nicio formă – să meargă la medicul de familie pentru controale de prevenție, pentru a-și verifica tensiunea, pentru a face screening, pentru a se îngriji practic de sănătate prin prevenție și prin screening. Dar, repet, cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă în care s-a născut pentru o interpretare astrală are dreptul să o facă. Nu am niciun comentariu, nici pro, nici contra”, a mai declarat Alexandru Rogobete, potrivit Antena 3.

