România a închis ușa turiștilor străini. Președintele ANAT, atac la ministrul Radu Miruță: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine oprim turismul”.

România este ultima țară din Europa la aducerea turiștilor străini. Dacă în urmă cu 45 de ani în România veneau peste 3,4 milioane de turiști, în 2024, doar 2 milioane de străini ne-au trecut pragul.

Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Foto: monitorulcj.ro

Franța are 90 de milioane de turiști, Spania la fel, Turcia - 50 de milioane de turiști. România are de 25 de ori mai puțini turiști decât turcii. „Lucrurile au degenerat”, atrage atenția Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

„Evident că se poate face un business din turism, dar trebuie, în primul rând, cineva să fie interesat. După 35 de ani, nu am cum să fiu optimist. Turcia are de 25 de ori mai mulți turiști decât România”, a mai spus Burcea.

Turismul intern, la pământ

„În ultimii ani de zile, dezinteresul pentru turism este maxim. N-am mai văzut un asemenea dezinteres demult, lucrurile au degenerat. Nu e nicio șansă ca turismul intern să crească, sunt toate șansele să scadă. Eu spun direct lucrurilor pe nume și nimeni nu e interesat, deci absolut nimeni nu e interesat de turism. Înainte de campaniile electorale politicienii își aduc aminte de turism, după o lună uită. Ei nu văd turismul ca pe un aducător de bani la buget, în niciun caz. Eu nu am auzit la nimeni, și am avut campanii de deputați, campanii de președinte, am avut spectacol mediatic cu domnul Călin Georgescu și alte spectacole, n-am auzit o dată, nici de la actualul președinte al României, nici de la actualul premier, o dată, cuvântul turism. Nu există interes. Dacă nu există interes, din păcate, nu văd cum poate să crească turismul intern în 2026”, a spus Burcea, într-o conferință de presă.

România, codașa Europei la aducerea turiștilor străini

Potrivit lui Burcea, în 1980, România a avut 3,4 milioane de turiști străini, acum 45 de ani. În anul 2024, a avut 2 milioane de turiști străini.

„Ăsta e nivelul nostru, atâta putem, dezinteresul Guvernului este total, total. Oricum numai negativ se vorbește la nivelul Guvernului despre turism. Oamenii nu sunt interesați. În acest moment avem 2 milioane de turiști pentru că investiția în promovarea României e 2 milioane de euro. Nu există business în lumea asta care să meargă fără promovare. Eu cred că la ANAT am prins 30 de miniștri, dacă nu mai mult, tuturor le-am spus că nu avem buget, sigur că întotdeauna există probleme mai importante decât turismul, dar niciodată nu se găsesc bani pentru turism sau preocupare pentru turism. Mai bine închidem turismul și știm o treabă. Dar să facem toată pantomima asta. Bugetul de promovare al României este de râs”, a mai spus Burcea.

Atac la ministrul Economiei

„Dacă țineți minte declarațiile domnului Miruță (Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România – n.r.) când a zis că nu înțelege de ce facem târguri internaționale, cum să intervin eu când în creierul lui nu există circuitele puse corect? Păcat, că omul are două facultăți. El n-are habar. Se luptă colegii de la toate asociațiile să mai mergem la vreun târg. Eu nu îl consider ministrul Turismului că nu se ocupă de turism, dar de 5 luni de zile nu face altceva decât să critice turismul. Voucherele sunt o golăneală, a mai spus el. Din cauza voucherelor hotelierii țin prețurile sus și dau servicii proaste. Ăsta e conceptul lui. În România hotelierii sunt obișnuiți să primească de pomană, să primească ajutoare și de aceea lucrurile merg prost. Așa e în mintea lui. Pe holurile Guvernului se vorbește că suntem niște golani, că facem fraudă la hoteluri și restaurante. Turismul intern e lăsat de izbeliște, actualul Guvern a reușit să crească TVA-ul, scădere va fi, va scădea și litoralul. Dacă dispar voucherele, turismul intern va scădea. Noi am solicitat să facă domnul Bolojan o autoritate națională pentru turism direct sub primul ministru, Ilie Bolojan se opune, ca să existe un contact direct pentru că altfel turismul din România nu va merge bine în următorii ani”, a mai atras atenția președintele ANAT.

„În 2025, pe aeroportul din Constanța nu a aterizat niciun avion cu turiști străini”

„România are infrastructură să primească mai mulți turiști, aeroporturi avem. Stațiuni avem și la munte și la mare, nu știu dacă avem infrastructură pentru 20 de milioane, dar oricum mult mai mult decât 2 milioane. Avem infrastructură. Textul ăsta îl aud și eu că nu avem autostrăzi. Mergeți în Republica Dominicană, dacă ai ieșit din resort e o nenorocire, sau în Egipt. Mai aduci turiști, mai dezvolți. Nu trebuie să aduci oameni până nu terminăm toate autostrăzile din România. Avem circuite, de 35 de ani enumerăm frumusețile României, le știm pe dinafară, România e o țară turistică. Nu există cristalizat în creierul turiștilor europeni ce înseamnă România. Nu e foarte clar, nu e definit produsul românesc. În 2025, pe aeroportul din Constanța nu a aterizat niciun avion care să aducă turiști străini. Ce să mai. Și sunt întrebat dacă cred că o să crească turismul în România. Noi nu avem un site de prezentare a României, ăsta e nivelul de la care pornim”, a conchis președintele ANAT.

