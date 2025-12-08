Comisia Europeană denunță „declarațiile complet nebune” ale miliardarului american Elon Musk

Comisia Europeană a calificat luni drept „complet nebune” declarațiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat recent că Uniunea Europeană trebuie să fie „abolită”, iar ulterior a comparat UE cu Germania nazistă.

„Aceasta face parte din libertatea de exprimare pe care o prețuim în UE și care permite cele mai nebune declarații”, a afirmat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a executivului comunitar. transmite AFP, citată de Agerpres.ro

Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacționat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro rețelei de social media.

„Uniunea Europeană ar trebui să fie abolită și suveranitatea ar trebui să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine popoarele. Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte”, a postat Musk pe X.

Duminică, el a continuat să posteze comentarii ostile la adresa „birocrației tiranice care oprimă oamenii în Europa”. De asemenea, Musk a redistribuit comentariul unui utilizator conform căruia UE este „Al Patrulea Reich” și a postat o imagine a drapelului UE sub a cărui margine ce se ridică apare drapelul Germaniei naziste, cu simbolul svasticii în centru.

Rețeaua X, sancționată dur de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aplicat vineri o amendă în valoare de 120 de milioane euro rețelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență, în temeiul legii europene privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără conceperea înșelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice. Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii. Acest lucru încalcă obligația care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înșelătoare în cadrul serviciilor lor.

Pe platforma X, oricine poate plăti pentru a obține statutul „verificat” fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticității conturilor și a conținutului cu care interacționează. Această înșelătorie expune utilizatorii la înșelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identității, precum și la alte forme de manipulare de către actori rău intenționați.

De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al X nu îndeplinește cerințele de transparență și accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale.

În plus, rețeaua X nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.

Foto: Depositphotos.com

