„THE CHRISTMAS SHOPPING EFFECT”: cumpără cadourile de Crăciun și câștigă premii spectaculoase la Iulius Mall Cluj (P)

Sezonul cadourilor începe cu inspirație și surprize la Iulius Mall Cluj. „THE CHRISTMAS SHOPPING EFFECT” transformă fiecare vizită la mall într-o experiență plină de recompense și activități pentru întreaga familie. În perioada 6-23 decembrie 2025, ești așteptat să descoperi colecțiile de iarnă, să te bucuri de atmosfera sărbătorilor și să fii răsplătit cu premii. Iulius Mall oferă șansa celor mai harnice ajutoare ale Moșului să câștige unul dintre cadourile puse în joc.

Perioada Crăciunului te îndeamnă să fii mai bun și să-i încânți pe cei apropiați, dar nu numai, împlinindu-le dorințele. Dacă ai pornit deja în căutarea darurilor perfecte sau îți alegi ținutele spectaculoase pentru petrecerile de sfârșit de an, Iulius Mall Cluj s-a pregătit să te premieze. Cu achiziții de mininum 400 de lei la unul din magazinele tale favorite, te poți înscrie la Centrul de Premiere din zona Zara Man și poți câștiga premii precum vouchere la Wonderland, Altex, Cărturești, Gloria Jeans sau Coca-Cola. În fiecare zi, primele 116 persoane au posibilitatea de a câștiga un premiu instant.

Cei care fac achiziții de minim 700 de lei pot câștiga vouchere la Yves Rocher, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, dar și kituri dentare Sonum și experiențe SPA. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul Iulius Mall Cluj.

Distracție în weekend pentru întreaga familie

În fiecare weekend din decembrie, Iulius Mall Cluj a pregătit activități dedicate copiilor și părinților și oferte speciale. La MADO poți beneficia de oferta 1+1 gratuit, iar Gloria Jean's Coffee oferă 15% reducere pentru persoanele care au animale de companie. La Cinema City, adulții plătesc preț de copil cu oferta de bilet de familie. Totodată, Cărturești a pregătit, pe toată durata lunii, o promoție de 3+1 la decorațiunile de Crăciun, ideală pentru cadourile din acest sezon.

Iar pentru amintiri de neuitat alături de cei mici, fiecare weekend îți aduce activități diverse precum parada lui Moș Crăciun, spectacole de dans pentru copii și ateliere de desen. Programul evenimentelor poate fi consultat pe site-ul Iulius Mall Cluj.

Vino și tu să să te bucuri de promoții și să câștigi premii valoroase la Iulius Mall Cluj!