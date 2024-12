Apelul federațiilor din turism către Guvern: „Ordonanța trenuleț” ar putea avea un impact „devastator” asupra industriei turismului

Federațiile din turism lansează un apel către Guvern în ceea ce privește impactul „devastator” asupra industriei turismului pe care îl vor avea măsurile fiscale propuse prin „ordonanța trenuleț”.

„Ordonanța trenuleț" ar putea avea un impact „devastator" asupra industriei turismului

Astfel, potrivit Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), fără a fi însoțite de politici publice de compensare a impactului negativ și dezvoltare a turismului de incoming și susținere a investițiilor în domeniu, măsurile de austeritate propuse prin intermediul „Ordonanței-trenuleț” vor lovi direct industria turismului românesc.

„În timp ce țări din jurul nostru au o rezultate bune în ceea ce privește ponderea turismului în economia lor (Bulgaria, Ungaria, Croația, Polonia), ca urmare a unor investiții publice în infrastructură și promovare, a unei legislații suple și adaptate noilor dezvoltări - digitalizare, platforme online - și a creării cadrului pentru ca operatorii economici din turism să se dezvolte, România este codașă în acest clasament”, semnalează Federația Industriei Hoteliere din România în apelul lansat către guvernanți.

Turismul românesc, „codaș la împărțirea bugetului”

„Turismul este codaș la împărțirea bugetului, are reglementări vechi și neadecvate și nu beneficiază de susținere optimă pentru promovarea internațională, lucru care a dus, conform BNR, pentru anul 2023, ca deficitul balanței comerciale din turism să fie de 3,694 miliarde de euro, în creștere față de 2022”, potrivit reprezentanților FIHR.



Aceștia subliniază că, la nivel economic, se simte deja scăderea consumului, repercusiunile instabilității prin scăderea ratingului de țară de către Fitch Ratings, în contextul în care la granițele României are loc în continuare un război, promovarea internațională se limitează la mici campanii și participări la târguri și acestea în pericol de anulare din cauza diminuării și lipsei bugetului pe anul 2025.

Potrivit variantei actualizate a „Ordonanței trenuleț”, salariile vor îngheța la nivelul lunii decembrie 2024, pensiile nu vor fi indexate cu rata inflației, iar în anul 2025 nu se vor mai acorda vouchere de vacanță.

Buget anual de promovare a României ca destinație turistică

Federațiile din turism solicită adoptarea de urgență a unor măsuri precum:

*alocarea unui buget anual de promovare a României ca destinație turistică în cuantum de 10% din sumele economisite din eliminarea voucherelor de vacanță (cu un impact semnificativ de până la 30% din piață), pentru a înlocui deficitul de turism intern creat și pentru atragerea de turiști străini, ducând, astfel, și la o diminuare a deficitului comercial din domeniu

*actualizarea legislației care să permită realizarea de bugete multianuale, fără de care în fiecare an participarea la evenimentele de început de an (târguri internaționale sau alte manifestări sunt puse sub semnul întrebării și, de multe ori, anulate),

*clasificarea apartamentelor și standardele ocupaționale și digitalizarea raportărilor - crearea de platforme pentru raportarea datelor, monitorizarea circulației turistice, statistici, colectarea rapoartelor de la platformele online, respectiv evidențierea aportului în PIB.

Alte măsuri solicitate de reprezentanții industriei hoteliere vizează susținerea investițiilor în turism:

*politici publice direcționate spre diminuarea sezonalității,

*dezvoltarea turismului balnear și eco-turismului,

*crearea unui OMD Național - Organizație Națională de Management al Destinației și alocarea unui buget multianual adecvat,

*predictibilitatea modificărilor fiscale,

*asigurarea competitivității în context regional și asigurarea condițiilor de concurență loială - menținerea TVA și a cotelor de impozitare pentru activitățile din turism.

„În concluzie, în lipsa preluării acestor demersuri necesare, putem anticipa pe termen mediu și lung perpetuarea unor situații care frânează dezvoltarea sectorului turism, precum:

*Statistici incorecte și incomplete legate de circulația turistică din România, ce vor face imposibilă stabilirea unor politici publice și bugetare adecvate, cu un mix optim și coerent de acțiuni de promovare a turismului din România;

*Dispariția investițiilor în turismul reglementat organizat în hoteluri, având in vedere presiunea fiscală și cea de autorizare/raportare existentă în prezent pentru proprietarii și operatorii de unități reglementate;

*Menținerea unei economii gri, risc crescut de incidente și un număr crescut de tineri „șomeri” care câștigă din „economia participativă”, în condițiile lipsei reglementării activităților de închiriere pe termen scurt în scop turistic, cu efecte în gradul redus de încasări bugetare și în lipsă de control;

*Înrăutățirea calității serviciilor oferite în domeniul ospitalității, cu efecte asupra reputației destinațiilor turistice din România, în contextul ignorării măsurilor de atragere și profesionalizare a personalului activ în toate unitățile care oferă servicii de cazare și alimentație publică (atât hoteluri, restaurante, obiective turistice, cât și apartamente de închiriat);

*Deteriorarea infrastructurii turistice și irosirea potențialului turistic al României pe termen mediu și lung”, semnalează reprezentanții Federației Industriei Hoteliere din România.

