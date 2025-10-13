Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Generație Z, Zoomer sau Genzee, te rog, ai grijă, nu forța un salariu net de peste 5.000 de lei, altfel jobul tău va migra în Asia.

Genzee sau Zoomer, sau cum îți place să ți se spună, lumea se schimbă extrem de repede. Uite, un exemplu, Game Over!, se termină ciclul economic „de aur” al industriei IT în Uniunea Europeană.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Fabricile de microcipuri, centrele de date, BPO-urile și CMO-urile, hub-urile de calitate, service și mentenanță și, mai devreme sau mai târziu, pompos numitele „fabrici de inteligență artificială”, toate se mută în Asia, unde există Genzee sau Zoomeri supercalificați și poligloți, plătiți cu bani puțini.

Fabricile de manufactură de bunuri de larg consum din Uniunea Europeană – îmbrăcăminte, încălțăminte, electrocasnice, jucării, articole pentru animale, DIY etc. - s-au mutat de mult în Asia. Uniunea Europeană este invadată de mărfuri mai de bună sau de mai slabă calitate de acolo. Temu și Shein fac legea.

Fabricile de chimie din Uniunea Europeană, inclusiv cele de substanțe active farmaceutice și îngrășăminte agricole, s-au mutat în Asia începând din 2010 – și nu este ca și când Asia ar fi venit aici să le ia cu forța. Industria chimică europeană a căutat centre de manufactură cărora nu le pasă de poluare și care au mâna de lucru ieftină. Le-a găsit în Asia.

Fabricile de energie din Uniunea Europeană s-au mutat în Asia, energia din cărbune, petrol și gaz vine de acolo, în Uniunea Europeană au rămas apa, soarele și vântul, nesigure și, ironic, transformate în energie folosind echipamente produse în fabrici robotizate din Asia.

Fabricile de autovehicule electrice sau termice din Uniunea Europeană aproape au pierdut bătălia cu autovehiculele fabricate în Asia. Nici un politician european, cu atât mai puțin unul român, nu iese cu un slogan „Cumpăra o Mașină Fabricată în Uniunea Europeană!”. Astfel încât în fața Teatrului Național din Cluj-Napoca stau la expoziție două mașini fabricate în Asia, cu un design superb și o tehnologie uimitoare.

Toată această migrație este de înțeles. Asia este super-emergentă, cu 2 miliarde de oameni în plină putere de muncă, este tot mai inovativă și digitalizată, are lanțuri de aprovizionare scurte și ieftine, este prea puțin preocupată de poluare și, înainte de toate, lucrează cu costuri extrem de mici de resurse umane în comparație cu Uniunea Europeană. Iar Uniunea Europeană s-a uitat și continuă să se uite la Asia cu oarecare dispreț, confirmând expresia că „bătăliile se pierd când îți subestimezi adversarul”.

Genzee sau Zoomer, riscul ca jobul tău să se mute în Asia este enorm atunci când pretinzi peste 5.000 lei net pe lună. Iar inteligența artificială va accelera orice migrare de joburi în orice parte a lumii unde costurile sunt mai mici, adică în Asia.

Unii sunt prea tineri ca să știe, alții prea bătrâni ca să-și aducă aminte. Nokia si-a luat tălpășița din România în șase luni de zile, în 2011, lăsând pe drumuri peste 2.000 de angajați. A plecat în Vietnam, în Asia - mână de lucru ieftină, energie ieftină, lanțuri de aprovizionare ieftine. Vietnam, o țară care la 50 de ani după război nu mai este o țară în curs de dezvoltare, este aproape o țară dezvoltată.

Astăzi, o mutare a unui job din Uniunea Europeană în Asia se va face probabil într-o săptămâna, grație, iarăși ironic, inteligenței artificiale, digitalizării, automatizării, tehnologizării – le-am creat crezând că ne vor ajuta la job și nu că ne vor ajuta să pierdem jobul.

Forțarea unui salariu net de peste 5.000 de lei lunar este un pariu foarte periculos. Dar nu credeți ce spune un om bătrân, credeți firmele de plasare de forță de muncă, platformele de recrutare de resursă umană și companiile de vânători de capete, ele sunt prietenii voștri.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

