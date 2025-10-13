Energie, alimente, servicii – totul se scumpește! Inflația sare la 9,88%.

Inflația lovește din nou: mâncarea, chiriile și facturile costă mai mult. „Vedeta” scumpirilor continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 69,16%, după eliminarea plafonării prețurilor.

La alimente, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la fructele proaspete, fructe și conserve din fructe, cacao și cafea, zahăr, miere de albine, ulei, margarină, pâine sau la laptele de vacă| Foto: monitorulcj.ro

Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Topul scumpirilor

La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în acest interval la

fructele proaspete, cu 32,42%

fructe și conserve din fructe, cu 19,26%

cacao și cafea, cu 19,23%.

Zahărul, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 12,6%.

Alte creșteri semnificative se constată și la

uleiul comestibil, 10,63%

margarină, 10,13%,

pâine, 9,40%,

laptele de vacă, 11,02%.

Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 9,01%, iar o cafea a fost mai scumpă cu 17,08%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,45%, iar cel al vinului cu 6,63%. O altă majorare importantă a tarifelor în septembrie se constată și la carnea de bovine, cu 9,41%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul seviciilor de igienă și cosmetică, cu o creștere a tarifelor de 19,52%, urmate de călătoriile cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se cu 18,59%, identic cu cel al lunii anterioare la perioadă.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 15,76%, urmate de serviciile poștale, 12,45%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 10,11%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,75%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 11,74%.

Dintre mărfurile nealimentare, „vedeta” scumpirilor din septembrie continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 69,16%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică, care și-a majorat tarifele tot cu 13,63%, la tricotaje, cu 8,46%, detergenți, cu 8,83%, tutun și țigări, cu 7,05%. Nu în ultimul rând și medicamentele și-au majorat prețurile în septembrie cu 5,56%.

S-au înregistrat și scăderi de prețuri

În perioada septembrie 2025 – septembrie 2024, scăderi de preţ au fost înregistrate, printre altele, în cazul mărfurilor alimentare, la zahăr (-2,44%), la cartofi (-10,43%), la mălai (-0,93%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-14,91%), la cele de poștă și telecomunicații (-0,59%), la abonamentul TV (-0,18%) și la serviciile telefonice (-1,33%).

Isărescu: inflația va forma o „cocoașă”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflația va forma o „cocoașă” în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

„S-a calculat care este impactul șocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflației în acest an și asupra inflației CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am și folosit cuvântul amplă, o creștere amplă a inflației în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieței energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale. Al doilea șoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflației headline, inflația IPC, 1,6 puncte procentuale și majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 – 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Și pe inflația CORE 2 ajustat impactul este major. Trei șocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea așteptărilor inflaționiste nu este ușoară după asemenea creșteri de prețuri. Aceasta e prognoza. Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 – 9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație”, a explicat Mugur Isărescu, la conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației din 12 august.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creștere la 21%, de la 19% anterior, și doar o singură cotă redusă, de 11%.

