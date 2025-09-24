HoReCa cere menținerea TVA-ului la 11% în domeniu. Patronate: „O creștere la 21% ar duce la un val de falimente și ar dispărea zeci de mii de joburi.”

Federațiile și patronatele din HoReCa au solicitat păstrarea cotei TVA la 11% pentru alimente și cazare.

Federațiile și patronatele din HoReCa au transmis o scrisoare deschisă Administrației Prezidențiale și Guvernului prin care solicită menținerea cotei de TVA la 11% pentru alimente și cazare.

Cod roșu pentru turism și HoReCa

Toate organizațiile reprezentative din domeniul ospitalității au adresat Administrației Prezidențiale și Guvernului o scrisoare deschisă prin care cer menținerea cotei de TVA la 11% pentru alimente și servicii de cazare. Potrivit acestora, o creștere la 21% ar provoca un val de falimente, ar duce la dispariția a zeci de mii de locuri de muncă și, în final, la diminuarea veniturilor bugetare. „Este cod roșu pentru turism și HoReCa”, avertizează reprezentanții industriei, care subliniază că, în contextul actual, o astfel de măsură ar bloca investițiile și ar reduce competitivitatea României față de statele vecine ce păstrează TVA redus.

Cele trei organizații, FPIOR (Federația Patronatelor din Industria Ospitalității, n.r.), HORA (Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor) și FIHR (Federația Industriei Hoteliere) amintesc că Bulgaria și Ungaria practică niveluri reduse de TVA în ospitalitate, ceea ce le face mai atractive pentru turiștii străini și regionali, concomitent cu politici publice de susținere a turismului de incoming. În lipsa unor politici fiscale echilibrate, România se expune riscului de a fi ocolită ca destinație de vacanță și de business, afectând grav afacerile din ospitalitate și balanța comercială din turism a țării, trag atenția federațiile din sector.

Mai multe insolvențe în HoReCa

„Creșterea TVA în HoReCa înseamnă exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză - statul taie motorul care produce valoare. În loc să stimuleze consumul și să sprijine sectorul să funcționeze la capacitate maximă, îl împinge spre insolvență, falimente și concedieri. Adevărata soluție nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai bună a taxelor existente și crearea unui cadru fiscal predictibil care să încurajeze investițiile și munca cinstită', consideră președintele FPIOR, Valentin Soneriu.

Președinte Patronat: Oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte

La rândul său, președintele HORA, Radu Savopol, a atras atenția că numărul clienților din restaurante a scăzut puternic, consumul s-a redus drastic, în timp ce costurile au crescut considerabil, ceea ce îi face pe mulți antreprenori din HoReCa să se întrebe dacă mai pot continua activitatea.

„Dacă TVA urcă la 21%, nu doar că pierdem zeci de mii de locuri de muncă, dar pierdem și încrederea antreprenorilor că merită să investească aici. Ceea ce cerem nu este un avantaj, ci o șansă corectă să supraviețuim și să creștem. România are nevoie de o industrie a ospitalității sănătoasă, nu de una împinsă în faliment. Iar orice decizie care poate afecta grav un sector, nu poate fi luată fără un dialog cu cei implicați direct”, a subliniat Savopol.

Turismul românesc, o carte de vizită a țării

Președintele FIHR, Simona Constantinescu, subliniază că soluția nu este supraîncărcarea mediului de afaceri cu taxe, ci adoptarea unor politici publice curajoase și coerente, capabile să asigure stabilitate, predictibilitate și premisele unei dezvoltări sustenabile pe termen mediu și lung. În acest context, federațiile arată că menținerea cotei de 11% reprezintă un compromis echilibrat, rezultat din dialogul dintre Guvern și industrie, și singura opțiune viabilă pentru păstrarea sustenabilității sectorului.

„Turismul românesc este mai mult decât o industrie, este o carte de vizită a țării și un pilon al economiei. Funcționează într-un ecosistem fragil, unde orice dezechilibru economic-fiscal sau factor de instabilitate geo-politic produce efecte în lanț: scăderea cererii, afectarea reputației destinației, blocarea investițiilor, pierderea locurilor de muncă și deteriorarea imaginii României ca destinație”, a precizat Simona Constantinescu.

Industria ospitalității și turismului numără peste 35.000 de companii, susține peste 400.000 de locuri de muncă directe și indirecte și contribuie cu peste 5% la PIB.

