Firmele de construcții din Cluj nu se învață minte. Amendate pentru munca „la negru”.

Nici două luni nu au trecut de când ITM a amendat mai multe firme de construcții din Cluj pentru că aveau angajați „la negru”, iar acum, faptele s-au repetat, însă au fost mai multe și amenzile pe măsură.

Munca „la negru” pare să fie o recidivă la unele firme de construcții din Cluj. ITM a amendat iar companii din acest domeniu, iar numărul persoanelor fără forme legale de muncă a fost mai mare de data aceasta față de controlul de acum aproape două luni.

„În perioada 12 - 18.07.2025 Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătate în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile: «construcții clădiri», «lucrări de geniu civil», «lucrări speciale de construcții». Aceasta campanie face parte din Programul de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2025», a transmis ITM Cluj, într-un comunicat.

Amenzii de 200.000 lei pentru munca „la negru” la firme de construcții din Cluj

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale la un număr de 23 de angajatori din judeţul Cluj și s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum total de 228.000 de lei, în domeniul relațiilor de muncă și al securității să sănătății în muncă.

Conform sursei citate, doi angajatori au fost sancționați cu amendă în cuantum de 200.000 de lei, pentru primirea la muncă a unui număr de 10 persoane, fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

Trei societăți au fost amendate cu suma de 6.000 de lei pentru neorganizarea evidenței orelor lucrate, cu evidențierea zilnică a orelor de începere și de sfârșit a programului de lucru, pentru fiecare salariat în parte.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost aplicate un număr de 6 amenzi la 6 societăți comerciale, în valoare totală de 22.000 de lei, pentru:

utilizarea unor echipamente de muncă cu pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, cu aplicarea măsurii de oprire a lucrului cu echipamentele de muncă neconforme ;

neasigurarea măsurilor colective de protecție, în toate zonele unde există pericol de cădere în gol a lucrătorilor;

informarea necorespunzătoare a lucrătorilor cu privire la riscurile pentru securitatea și sănătatea în muncă, cu aplicarea măsurii de sistare a activității la înălțime;

neprezentarea la control a tuturor documentelor solicitate de către inspectorii de muncă.

A fost sistat un loc de muncă pentru neluarea măsurilor de protecție corespunzătoare pentru munca la înălțime, iar două echipamente de muncă au fost oprite din funcțiune pentru montaj necorespunzător a schelelor de lucru la înălțime, având elemente lipsă, cu risc de cădere în gol a lucrătorilor.

