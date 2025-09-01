Bani de „biscuiți” pentru cine vrea o mașină electrică prin Rabla. Declinul voucherului în doar câteva luni.

Voucherul tichetului Rabla a scăzut în loc să crească, iar acum suma este mai mică și decât varianta de dinainte să fie aprobată mărirea inițială.

Programul Rabla va începe cu un buget de 200 milioane de lei Foto: depositphotos.com

Programul Rabla pentru persoanele fizice va fi lansat luna aceasta, însă cu un voucher cu o valoare mult mai mică față de cât trebuia să fie inițial.

Rabla pentru electrice: De la o marire la 7.500 de euro a tichetului, la o scădere la 3.600 de euro

Anul trecut, valoarea tichetului Rabla pentru mașini pur electrice a scăzut de la circa 10.000 de euro (echivalentul în lei) la 5.000 de euro. Tichetul a fost mărit pentru sesiunea de anul acesta la aproximativ 7.500 de euro, însă cu doar câteva zile înainte de debut, programul a fost suspendat de AFM.

Lovitura a venit ulterior pentru doritorii de electrice. Aceștia au aflat că vor beneficia de o sumă chiar mai mică decât cea de 5.000 de euro, adică de circa 3.600 de euro, valoarea nouă a tichetului.

Progamul Rabla, lansat luna aceasta cu bani mai puțini

Sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului Rabla va fi lansată în luna septembrie, acesta fiind unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante, informează Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).



Potrivit sursei citate, sesiunea destinată dealerilor autorizați va fi deschisă în perioada premergătoare, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată și sesiunea pentru beneficiari - persoane fizice.



„În contextul adoptării Ordonanței de Urgență nr. 41/2025, privind măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale, noul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025 a fost publicat deja în consultare publică”, se menționează în comunicat.



Documentul, disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se află în dezbatere publică și include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului.

Bani de „biscuiți” pentru cine vrea o mașină electrică prin Rabla

Astfel, conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;

10.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.



Elaborarea noului Ghid a avut la bază și consultări cu reprezentanții industriei auto, astfel încât măsurile propuse să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței, se mai arată în comunicat.



Ghidul se află în consultare publică până pe 5 septembrie pe site-ul Ministerului Mediului, dată până la care toate persoanele interesate pot transmite observații și propuneri.

