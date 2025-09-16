Cozonacul, zahărul și carnea, primele în topul scumpirilor după creșterea TVA-ului. Vezi ce s-a ieftinit?

Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) a fost majorată în vara acestui an, iar odată cu această creștere s-au scumpit și alimentele de bază.

Mai multe alimente s-au scumpit după creșterea cotei TVA |Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Prețurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepția fructelor și legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august față de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenței pe baza datelor furnizate de șase mari rețele comerciale.

Consiliul Concurenței: Alimentele s-au scumpit mai puțin decât a crescut TVA-ul

„Așa cum era de așteptat, prețurile produselor sezoniere au scăzut. În ceea ce privește prețurile celorlalte alimente din coșul zilnic de consum, am observat creșteri sub cele care rezultă din modificarea TVA, ceea ce înseamnă că marii retaileri și furnizorii lor au absorbit o parte din majorări, în luna august. Acest lucru arată că piața și concurența funcționează, întrucât companiile se luptă să își păstreze clienții, cu prețuri atractive. De altfel, prețurile alimentelor au crescut mai puțin decât prețurile produselor nealimentare sau serviciilor”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, citat într-un comunicat.

Topul scumpirilor după creșterea TVA

Produsele non-sezoniere care au înregistrat creșteri ale prețurilor mai mari decât majorarea TVA sunt următoarele:

cozonac (+18,40%), zahăr (+5,45%) carne tocată (+4,93%) smântână (+4,35%) unt (+4,03%) drojdie (+3,11%) pâine (+2,78%) iaurt (+2,75%) ouă (+1,85%)

Topul ieftinirilor după creșterea TVA

În același timp, scăderi ale prețului la raft au fost observate pentru următoarele categorii de bunuri:

margarină (-3,77%) usturoi (-3,51%) pulpă de porc cu os (-2,52%) spată de porc (-2,19%) pulpă de porc fără os (-2,03%) făină (-1,9%) fasole (-0,69%) bulion (-0,14%) orez (-0,09%).

Potrivit sursei citate, bunurile sezoniere (legume și fructe) au înregistrat evoluții mai pronunțate, după cum era de așteptat. Astfel, prețurile au scăzut pentru prune (-61,34%), pepene (-46,17%), struguri (-41,38%), ardei Bianca (-31,92%), ardei Kapia (-22.01%), cartofi (-30,75%), ceapă (-32,74%), dar au crescut la castraveți (22,03%), mere Golden (21,98%) și mere roșii (22,25%).

Prețuri mai mici după creșterea TVA

Însă, per total, prețurile alimentelor din coșul de consum, care include atât produsele sezoniere, cât și non-sezoniere au scăzut, în medie, cu 4,18%, în luna august față de iunie, în special datorită fructelor și legumelor de vară, al căror preț a scăzut semnificativ.

„Noi vom monitoriza în continuare prețurile alimentelor de bază, care sunt influențate, pe lângă creșterea TVA, și de alți factori cum sunt prețurile carburanților și energiei electrice. Dincolo de acest vârf al inflației, creșterea prețurilor în România este rezultatul deficitului bugetar mare, iar pentru a asigura stabilitatea prețurilor trebuie să respectăm calendarul reducerii acestuia”, a adăugat președintele autorității de concurență.

