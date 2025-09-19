Plafonarea prețurilor la alimentele de bază, pe masa coaliției de guvernare. Ilie Bolojan: „Vom lua o decizie săptămâna viiitoare.”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, anunță că se va lua o decizie în ceea ce privește păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, anunță că săptămâna viitoare vom afla dacă adaosul comercial pentru alimentele de bază va rămâne în continuare plafonat sau nu | Foto: deposiphotos.com

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliția de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Ilie Bolojan: „Intervențiile în piață generează perturbații”

„De la data de întâi ar urma să expire această plafonare și, la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci. Din perspectiva plafonării unor prețuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe această problemă. În primul rând, măsura de a interveni în piață în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenții în piață generează perturbații de tipul în care, dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă, un preț, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să își recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creșteri la alte produse”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, joi seara, la Euronews România, potrivit Agerpres.ro.

El a menționat că pentru a avea prețuri bune, pentru a avea produse de calitate, trebuie susținută creșterea producției agroalimentare în România, trebuie susținută procesarea, în așa fel încât să fie mai multe produse românești, iar companiile noastre să fie mai competitive, să fie susținută industria agroalimentară.

„Iar al doilea aspect - trebuie și să ne asigurăm de existența unei competiții corecte și anume faptul că în supermarketuri, în lanțurile de distribuție, au acces toți producătorii români, există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o țară ca România și producătorii români sunt promovați și încurajați. Acestea sunt aspectele de fond. În ceea ce privește o decizie, după discuția de mâine (cu retailerii - n.red.) și după discuțiile pe care le vom avea săptămâna viitoare, vom lua o decizie cu privire la acest aspect”, a subliniat premierul.



Potrivit acestuia, decizia de prelungire a fost luată automat, pentru că era la trei zile de la instalarea Guvernului și nu s-au putut face studii.

„Acum adunăm toate datele din piețe, vedem care a fost evoluția, vedem care va fi reacția marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânșii că s-ar întâmpla și, funcție de toate aceste date, vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a precizat prim-ministrul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: