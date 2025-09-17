Premierul Ilie Bolojan: „Peste 60% din elevi au ajuns să ia burse”. Cum au „explodat” sumele pentru școlari în ultimii ani?

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat că deciziile de reformă în învățământ nu au ținut neapărat de Ministerul Educației, ci de coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul Senatului, la dezbaterea asupra moțiunii simple pe educație, că deciziile legate de pachetul de reforme nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci ale coaliției, care au avut în vedere situația reală a României, menționând că nu au fost alte posibilități decât să fie aduse „aceste corecții”.

De la 124 de mii de burse la peste 1,4 milioane în aproximativ 10 ani

Premierul a explicat că în 2015-2016 erau 3 milioane de elevi și primeau burse 124.000, iar în 2024 aveam 2.250.000 de elevi și 1.400.000 de elevi primeau burse, adică 62% față de 4%, potrivit Agerpres.ro.



„Or, în condițiile în care, deci ne împrumutăm, vreți să mergem în continuare cu această păcăleală pe care nu o putem suporta. E adevărat, studenții nu mai primesc bursă în perioada de vacanță, dar în câte țări din Europa primești bursă și când ești în perioada de vară, de vacanță? (...) Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții”, a detaliat Bolojan.

Bolojan a subliniat că măsurile au fost propuse în educație „ca să facă sistemul mai eficient”.



„O țară care trăiește pe datorie, vreți să rămână cu normele de predare la nivelul cel mai de jos? Sau peste tot, inclusiv în această zonă, trebuie să le pună la un nivel decent, stimați colegi. Și asta înseamnă că în loc de 160.000 de posturi de titulari, 30.000 la plata cu ora și peste 40.000 de posturi care erau susținute de suplinitori, vor fi astăzi doar jumătate din posturile la plata cu ora, și deci mai mulți copii din România vor beneficia de profesori titulari la clasă. E adevărat, vor trebui să lucreze două ore în plus, dar ca normă de predare săptămânală. (...) Trebuie să debirocratizăm activitățile auxiliare, în așa fel încât să nu-și consume timpul cu lucruri care nu înseamnă contact cu elevii. Problema legată de burse (...) Aveam cred că 188 de milioane, valoarea burselor, deci aproape 40 de milioane de euro în 2020, și peste 3 ani de zile am ajuns la 4,7 miliarde de lei, deci aproape la un miliard de euro, o creștere de 25 de ori, iertați-mă, în 3 ani de zile”, a adăugat Bolojan.

Premierul a îndemnat, în cazul vreunei suspiciuni legate de orice fel de achiziție nelocul ei, la sesizări la parchete pentru a fi verificate.

„Dacă am fi avut suficienți bani, nu ne-am fi atins de bursa de merit, deși au apărut fenomene ciudate în legătură cu bursa de merit față de 2023-2024, când unele unele burse de merit s-au dat cu note de 5-6, nu mai vorbesc chiar cu note de sub cinci. În 2024-2025 am pus pragul de 9,50 și, surprinzător, au crescut și mediile de 9,50, astfel încât lucrurile sunt foarte discutabile”, spunea ministrul Educației, Daniel David, la 3 septembrie.

