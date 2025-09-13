Agenţia de rating Moody’s confirmă ratingul României, dar perspectiva rămâne negativă

Moody’s a confirmat, vineri, calificativul României la „Baa3”, dar perspectiva rămâne negativă. Agenția de rating avertizează asupra „riscurile semnificative” în cazul blocajelor de impelementare a consolidării fiscale.

Moody’s confirmă ratingul României, dar perspectiva rămâne negativă|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Este vorba de a treia confirmare obținută de România, după cele oferite de Fitch și Standard and Poors, prin care se menține ratingul de țară, fiind evitată astfel retrogradarea României la categoria „junk”, adică nerecomandată investițiilor.

În raportul publicat vineri de Moody’s, agenția de rating semnalează că măsurile fiscale adoptate în iulie şi septembrie 2025 au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României faţă de aşteptările agenţiei, care în martie a schimbat perspectiva din stabilă în negativă, notează Economedia.ro

Măsurile de consolidare combinate depăşesc 3% din PIB în 2025 şi 2026, principalii factori contributori fiind creşteri ale TVA şi indexarea îngheţării salariilor din sectorul public şi a pensiilor.

Moody’s a mai arătat că prognoza sa de deficit bugetar pentru 2026 s-a îmbunătățit de la valoarea inițială de 7,7% din PIB la 6,1% din PIB ca urmare a celor două pachete de măsuri fiscale.

Riscuri semnficative

Agenția de rating avertizează totdată asupra riscurilor asociate în cazul unor blocaje în implementarea reformelor, necesitatea de reducere a cheltuielilor și de creștere a veniturilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea pachetului de măsuri, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a arătat agenţia de rating.

Între timp. Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit semnificativ prognoza de creștere economică a României la 1% pentru acest an, iar pentru 2026 a redus prognoza de creștere de la 2,8% la 1,4% din PIB.

Astfel, FMI se așteaptă ca economia să crească gradual, la un nivel moderat, pe fondul consolidării fiscale. În același timă, Fondul Monetar Internațional recomandă îmbunătățirea suplimentară a eficienței cheltuielilor, prin revizuirea regulată a cheltuielilor din sectorul public, care ar trebui să fie mai bine integrată în bugetarea anuală.

