Cluj-Napoca, un oraș de noapte. Culture of Nightlife Conference scoate Clujul din întuneric

Sâmbătă, 29 noiembrie, a avut loc Culture of Nightlife Conference, moderată de Andi Daiszler, fondatorul festivalului Lights ON România și al Asociației Daisler. Evenimentul i-a avut ca invitați speciali pe Amy Lamé, primul țar de noapte al Londrei și pe Freek Wallagh, primarul de noapte din Amsterdam.

Amy Lamé, primul țar de noapte al Londrei, Freek Wallagh, primarul de noapte din Amsterdam și Andi Daiszler, fondatorul Asociației Daisler și al festivalului Lights On România au fost prezenți în cadrul Culture of Nightlife Conference 2025 | Foto: Ciobanu Roxana, monitorulcj.ro

Teatru, cinema, un concert, o plimbare pe străzile orașului tău sau o simplă seară petrecută pe o terasă alături de prieteni? Tu ce ai alege? Viața de noapte a clujenilor se vrea a fi una care depășește ieșirile în cluburi și consumul de alcool.

Culture of Nightlife Conference, eveniment ajuns la a treia ediție și organizat în cadrul festivalului Lights On România, vine ca o soluție la nevoile oamenilor pentru a avea o viață de noapte cu activități culturale, fără a exista stresul siguranței sau al transportului de noapte.

Andi Daiszler a fondat Asociața Daisler în 2016 pentru a reda clujenilor spațiile publice. Acesta și-a propus, prin diferite proiecte, să le demonstreze oamenilor că fiecare loc din oraș le aparține și se pot bucura împreună de evenimente care îi conectează.

Probleme și soluții pentru o viață de noapte activă

Asociația Daisler a dat naștere unor proiecte pentru a dezvolta orașul în ceea ce privește viața de noapte a clujenilor:

Strada Potaissa – piața de flori altfel

Lights On România – festival al luminilor conceput să cuprindă spații publice neutilizate și să vi le prezinte într-un mod foarte diferit

Celălalt Târg de Crăciun

Una dintre primele expuneri în cadrul festivalului de lumini a fost cu instalația „Mi-e dor de tine” de pe Podul Elisabeta, care a revoluționat ceea ce percepeau oamenii până atunci ca fiind o instalație.

„Odată cu prezentarea Muzeului Lunii din interiorul Bisericii Piariste de pe strada Universității, oamenii au înțeles pe atunci că suntem foarte creativi când vine vorba de lumină, ne putem juca cu acest element în moduri nevăzute sau negândit. Am făcut prezentarea la Londra a proiectului «Mi-e dor de tine» în 2019. A fost un val atât de emoționant de postări pe rețelele de socializare, de apeluri telefonice, de știri la televizor sau în ziare și toată lumea a avut cumva șansa de a fi văzută, chiar dacă era foarte, foarte departe de cei dragi, simțea că aparținea unei comunități care nu i-a uitat niciodată”, spune Andi Daiszler.

Andi Daiszler, fondatorul Asociației Daisler și al festivalului Lights On România, a ținut un discurs în cadrul Culture of Nightlife Conference 2025 | Foto: Ciobanu Roxana, monitorulcj.ro

După ce a dus arta luminii la superlativ, Andi Daiszler și-a propus să treacă la următorul nivel și să acceseze oportunitățile vieții de noapte a Clujului, care în prezent este slab dezvoltată din motive care împiedică locuitorii să se bucure de activități nocturne.

„În ultimii ani, ne-am hotărât să analizăm festivalul și să analizăm ce am realizat până acum și să vedem dacă putem face mai mult, și nu doar în sectoarele artei luminoase, pentru că e plăcut să ai instalații luminoase temporare iluminate peste tot în oraș, dar ne-a făcut să realizăm și că peisajul nocturn aici, în Cluj, în România, peste tot, este destul de sărac în ceea ce privește agenda culturală. Aveți opțiuni limitate de activități în timpul nopții, fie că locuiți în centrul orașului sau la periferie. Aveți acces limitat la spectacolele de teatru, pentru că fiecare teatru se închide la ora 22. Aveți acces limitat la concerte, aveți o problemă foarte mare cu transportul local în timpul nopții”, a constatat fondatorul Lights On.

Culture of Nightlife Conference este un instrument puternic în dezvoltarea vieții de noapte a Clujului. Au loc discuții prin care identificăm probleme și găsim soluții pentru ca viața de noapte să evolueze, iar oamenii să aibă parte de spații în care să se simtă bine și în siguranță. Invitații din diferite țări care iau parte la acest eveniment vin și prezintă problemele din orașele lor și proiectele prin care au redus din dificultățile cu care se confruntă societățile, atunci când vine vorba de ieșitul pe stradă noaptea.

„Viața de noapte nu este la fel de incluzivă pentru toți. Și doar pentru că soarele apune nu înseamnă că discrepanțele și diferențele zilei încetează brusc să existe și nu părăsesc întunericul.

Mă gândesc la nopțile muzeelor, unul dintre lucrurile mele preferate care se întâmplă în oraș. Un alt element care îndreaptă lucrurile în direcția în care ne dorim, cred că este Lightbus”, spune Freek Wallagh, primarul de noapte din Amsterdam.

Celălalt Târg de Crăciun din Cluj-Napoca, organizat de Asociația Daisler | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

La fel ca și în Cluj-Napoca, în Amsterdam sau în Londra, unele dintre cele mai mari piedici în a dezvolta viața de noapte sunt:

Străzile întunecate, goale și neprietenoase

Siguranța femeilor pe timpul nopții

Transportul de noapte

Zgomotul, reclamațiile legate de gălăgie

„În 2023, am reunit o serie de experți precum Freek Wallagh din Amsterdam, Manuel Garcia-Ruiz din Lisabona și am decis să organizăm ceea ce numeam pe atunci Culture of Nightlife Conference, o conferință în cadrul căreia sperăm să vă schimbăm percepția despre cum este și cum ar trebui să fie viața de noapte”, spune Andi.

Întunericul îi sperie pe oameni și preferă să evite locurile care nu sunt iluminate. Putem spune despre Cluj că a evoluat în această direcție, iar în cadrul festivalului Lights On, Asociația Daisler a reușit să lumineze anumite zone ale orașului prin instalații.

Siguranța femeii în noapte

„Avem dificultăți foarte mari când vine vorba de percepția siguranței în diverse zone din oraș. Există o serie de zone în care poate nu ți-ai plimba câinele la 2 dimineața. Înțelegând tot ce se întâmplă când vine vorba de propria noastră prezentare, am vrut să vă puteți bucura de arta luminoasă la diferite ore din timpul nopții. Și am înțeles că, în multe zone, experiența noastră este limitată când vine vorba de a face mai mult”, menționează Andi Daiszler.

Amy Lamé vine cu o soluții important la problema siguranței femeilor pe timpul nopții, lucru care s-a implementat și la Cluj-Napoca. Femeilor le e frică să iasă noaptea pe stradă, mai ales în zone care nu sunt iluminate.

„Când vorbim despre provocarea femeilor care nu se simt în siguranță noaptea, răspunsul nostru a fost Carta Siguranței Nocturne a Femeilor. Și știm că Londra este un oraș sigur. Dar pentru femeile și fetele care călătoresc, lucrează sau pur și simplu ies în oraș, toate ne-au cerut să acordăm prioritate siguranței femeilor și fetelor. Am făcut carta pentru a contribui cu adevărat la crearea unui oraș în care toată lumea se simte în siguranță. Știm că dacă facem orașele să pară mai sigure pentru femei, atunci se simt mai sigure pentru toată lumea”, relatează Amy Lamé.

Ca semnale de alarmă pentru a atrage atenția că o femeie nu se află în siguranță au fost dezvoltate și implementate programe și coduri. La Cluj-Napoca, unele restaurante, baruri și pub-uri au introdus în meniul lor „Angel shot-ul” care informează angajații că nu se simt în siguranță, iar aceștia sunt instruiți cum să se comporte când le sunt cerute aceste „băuturi”.

„Am implementat un program care presupune sesiuni online de 45 de minute în care înveți diferite instrumente și tehnici de a semnala sau de a ajuta o femeie aflată într-o situație nesigură, Wave sau Ask for Angela”, spune Amy.

Amy Lamé, primul țar de noapte al Londrei, a ținut un discurs în cadrul Culture of Nightlife Conference 2025 | Foto: Ciobanu Roxana, monitorulcj.ro

Cartierele unde femeile nu se simt în siguranță

Autobuzele, „limuzina” marilor orașe

Transportul public pe timp de noapte este o problemă majoră care îi împiedică pe oameni să ajungă în diferite locații, iar acest lucru îi face să plece destul de repede către casă. Transportul public din Cluj-Napoca a introdus în primă fază o linie de noapte, care circulă până la 2 dimineața și leagă orașul dintr-un capăt în altul, suplimentând din 1 iulie 2025 cu încă două linii care trec prin Cartierele Zorilor și Grigorescu.

În Amsterdam, această problemă a fost abordată de cetățeni și au găsit o soluție prin care să aibă transport nocturn pentru a putea participa la activități culturale desfășurate pe timpul nopții.

„Împreună cu Consiliul Transporturilor, am lansat o inițiativă de a instrui studenții să devină angajați ai transportului public. Sunt foarte mândru să spun că, în cadrul acordului de coaliție, aceste metrouri nocturne și aceste autobuze de noapte se vor întoarce în oraș”, declară Freek Wallagh.

Primarul de noapte din Amsterdam vine cu un exemplu care contribuie la schimbarea în totalitate a cartierului în care locuiește. De la un cartier pentru „exilați”, a ajuns să fie un loc în care oamenii aleg să meargă cu plăcere. El spune că „sunt foarte mândru că deschidem acum un centru pentru tineret în Amsterdam Dorp, în cartierul meu segregat intenționat de restul orașului timp de decenii. Până în anii 1970, dacă erai un cetățean care „pătează” imaginea orașului, erai trimis să te muți în acest cartier. Abia în anii 1980 a început acest lucru să se schimbe. Acum lucrurile funcționează mai bine. Piețele noastre devin mai animate, mai sigure. Se întâmplă mai puține jafuri, mai puțină hărțuire pe străzi. A devenit un cartier în care oamenii vor să locuiască și cred că noul nostru centru pentru tineret este un exemplu excelent în acest sens.”

Freek Wallagh, primarul de noapte din Amsterdam, a ținut un discurs în cadrul Culture of Nightlife Conference 2025 | Foto: Ciobanu Roxana, monitorulcj.ro

Distracția unora, gălăgia altora

Gălăgia a fost taxată de londonezi, iar în acest sens s-a găsit o soluție în așa fel încât lucrurile să se resolve amical, fără a apela la autorități și fără a strica distracția altora. Amy a vorbit despre un proiect care a redus numărul reclamațiilor și al proceselor pe baza gălăgiei făcută pe străzile orașului în timpul nopții.

„Sistemul de avertizare timpurie Hackney Night. Au creat un portal cu informații, instruire și acreditare online. Locația poate primi o notificare despre o reclamație, iar proprietarul barului respectiv putea să se deplaseze, să stea de vorbă, să încerce să remedieze situația sau să o abordeze într-un mod non-conflictual și fără aplicarea legii. Au existat mai puține reclamații, răspunsuri mai rapide, o aplicare redusă a legii și acea mediere, care a schimbat cu adevărat narațiunea despre modul în care percepem zgomotul sau sunetul”, spune ea.

Culture of Nightlife Conference adună la un loc problemele care împiedică evoluția vieții de noapte a marilor orașe și propune soluții pentru rezolvarea lor. Clujul are un potential de dezvoltare uriaș, după spusele invitaților din alte țări și ei consideră că este nevoie de o persoană care să administreze și să gestioneze această mișcare pentru o dezvoltare și o desfășurare liniară și frumoasă a activităților.

„ Aveți un program de noapte uimitor aici. Cred că aveți atât de multe aici și un potențial enorm. Aveți deja o mulțime de lucruri minunate care se întâmplă, dar dacă ai pe cineva care să te susțină pentru serile de acest gen, care să înceapă să-ți planifice seara, ar putea să o facă chiar mai bună decât este deja. Și pentru a găsi cu adevărat acele conexiuni, acele oportunități care ar putea exista, ai nevoie de cineva care să vadă totul în întuneric”, Amy Lamé, primul țar de noapte al Londrei.

