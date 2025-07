România, cel mai ridicat deficit de cont curent din UE, în primele trei luni din 2025

Raport negativ în cazul României, care înregistrează cel mai ridicat deficit de cont curent din UE, în primul trimestru din 2025.

Deficitul de cont curent se adâncește, iar datele statisticii europene confirmă situația economică îngrijorătoare prezentată de BNR: în primele luni ale lui 2025, România a avut cel mai ridicat deficit de cont curent din Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 114 miliarde de euro (2,5% din PIB) în primul trimestru din 2025, după un plus de 88,9 miliarde de euro (2% din PIB) în precedentele trei luni și un surplus de 132,3 miliarde de euro (3% din PIB) în primul trimestru din 2024, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.

Deficitul de cont curent al României a ajuns la minus 6,9 miliarde de euro

În primele trei luni din acest an, 13 state membre UE au înregistrat excedent de cont curent, pe primele locuri fiind:

*Germania - 74,5 miliarde de euro,

*Țările de Jos - 28,2 miliarde de euro,

*Suedia - 10,6 miliarde de euro,

*Danemarca - 8,3 miliarde de euro,

*Spania - 7,6 miliarde de euro

*Irlanda - 6,6 miliarde de euro

România, deschide topul negativ la nivel europan cu un deficit uriaș

În același timp, alte 12 țări membre, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent.

În primul trimestru din 2025, potrivit datelor Eurostat, țările membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost:

*România - minus 6,9 miliarde de euro, de la minus 4,2 miliarde de euro în perioada similară din 2024,

*Grecia - minus 4,5 miliarde de euro

*Croația - minus 3,9 miliarde de euro.

Investiții străine în scădere

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, miercuri, în conferința de prezentare a pachetului de măsuri fiscale, că în lipsa unor măsuri structurale, țara noastră ar putea pierde fondurile europene, inclusiv o retogradare în ceea ce privește investițiile străine („junk”).

„Accesul la fondurile europene este condiționat de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fondurile europene. Nu am putea continua jumătate din investițiile pe care astăzi le avem în curs la marile autostrăzi, la liniile de cale ferată în fiecare localitate din România, ceea ce ar însemna că practic am intra într-un risc în care am fi degradați, am intra în așa numita categorie de junk, ceea ce înseamnă că țara noastră nu mai este recomandată investițiilor și foarte puține investiții străine ar veni într-o astfel de țară și am intra într-o recesiune brutală, ceea ce ar însemna pierderi de locuri de muncă, un șomaj puternic, un curs care s-ar deprecia masiv și acest lucru nu ni-l putem permite în momentul de față”, a spus Ilie Bolojan, în conferința de presă cu privire la pachetul de măsuri fiscale, susținută miercuri seara la Palatul Victoria.

Contul curent al balanței de plăți: ianuarie – aprilie 2024/ianuarie – aprilie 2025, date provizorii|Sursa: BNR

Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a României, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 10,103 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2025, în creștere cu 60,6% comparativ cu deficitul de 6,289 miliarde de euro din aceeași perioadă anului trecut.

