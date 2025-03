Anul trecut, sute de firme din Cluj s-au închis, iar veștile nu sunt bune nici în 2025

Peste 500 de firme din județul Cluj au intrat, anul trecut, în insolvență, o creștere cu peste 35% față de 2023.

Numărul firmelor din Cluj care au pus lacătul pe ușă a crescut cu peste 35% în 2024|Foto: pexels.com

2024 a fost un an al decelerării creșterii economice, a deficitului fiscal mare dar și un an cu o creștere moderată a numărului companiilor insolvente și a instrumentelor de plată refuzate. Au fost deschise 7.274 proceduri de insolvență anul trecut, față de 6.650 de insolvențe în 2023, arată un studiu.

Instrumentele de plată refuzate au crescut atât ca valoare (+30%) cât și ca număr (+17%) comparativ cu 2023 dar continuă să rămână sub nivelurile înregistrate înainte de pandemie.

„Odată cu noua creștere de taxe, impozite și accize din 2025, care va afecta consumul și costul de finanțare, ne așteptăm la o presiune tot mai mare asupra mediului de afaceri conducând la o creștere a numărului de insolvențe în 2025”, arată autorii studiului, citați de hotnews.ro.

Clujul, în top trei județe după numărul de insolvențe

Cele mai multe insolvențe deschise în 2024 s-au înregistrat în București și în județele Bihor, Cluj și Timiș. Șase județe alături de București însumează peste jumătate din totalul numărului de insolvențe deschise în 2024. Chiar dacă în București au fost deschise cele mai multe insolvențe, în județul Bihor au fost înregistrate cele mai multe insolvențe raportate la 1.000 de companii active, mai precizează documentul.

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 1.375, număr în creștere cu 6,67% față de perioada ianuarie-decembrie 2023. Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 581 insolvențe (minus 3,01%), Cluj - 529 (plus 35,29%), Timiș - 424 (plus 29,66%), Iași - 305 (plus 12,96%) și Ilfov - 282 (plus 29,36%).

Din totalul numărului de companii intrate în insolvență în 2024, aproximativ 37% sunt companii cu o activitate de minim 10 ani (înființate înainte de 2014). Totodată, companiile intrate în insolvență în 2024 aveau la finalul anului 2023 datorii totale de aproximativ 2,5 mld. euro însă dintre acestea, cele mai îndatorate 10 companii intrate în insolvență în anul 2024 totalizau la finalul lui 2023 datorii de aproape 0,6 mld. euro (25%).

Insolvențele corporative sunt măsuri formale luate atunci când o afacere nu mai poate plăti datoriile. Cifrele dezvăluie presiunile multiple asupra întreprinderilor, deoarece economia aproape că a stagnat anul trecut (creștere de 0,9%),iar firmele au fost nevoite să facă față unei combinații de costuri crescute, cheltuieli prudente, presiuni ale creditorului și mutațiilor produse în lanțul de aprovizionare.

