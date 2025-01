Peste 7.200 de firme au intrat în insolvență anul trecut. În Cluj, numărul insolvențelor a crescut cu 35%.

Numărul firmelor şi al persoanelor fizice autorizate care au pus lacătul pe ușă a crescut cu aproape 10% în 2024, comparativ cu anul precedent. Și în județul Cluj, numărul firmelor intrate în insolvență s-a majorat cu peste 35%.

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență anul trecut a fost de 7.274, în creștere cu 9,38% față de 2023, când au fost înregistrate 6.650 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, în top trei județe după numărul de insolvențe

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 1.375, număr în creștere cu 6,67% față de perioada ianuarie-decembrie 2023.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 581 insolvențe (minus 3,01%), Cluj - 529 (plus 35,29%), Timiș - 424 (plus 29,66%), Iași - 305 (plus 12,96%) și Ilfov - 282 (plus 29,36%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Covasna - 28 (plus 33,33%), Harghita și Mehedinți - 38 (plus 18,75%, respectiv plus 2,70%), și Vaslui - 41 (minus 4,65%).

Numai în luna decembrie 2024 au fost consemnate 757 de insolvențe, cele mai multe în București, respectiv 182.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.902 (plus 6,79% comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2023), construcții - 1.499 (plus 13,39%) și în industria prelucrătoare - 852 (plus 7,17%).

Încetinire economică și imprevizibilitate fiscală pentru antreprenori

După ce în decembrie 2024, agenția de rating Fitch a înrăutățit perspectiva ratingului României de la stabilă la negativă din cauza cheltuielilor excesive cu pensii și salarii, recent și agenția de evaluare Standard & Poor's a revizuit perspectiva ratingului României de la stabilă la negativă, în principal din cauza haosului fiscal și a cheltuielilor bugetare excesive.

În decembrie 2024, Comisia Națională de Prognoză a revizuit în scădere estimarea de creștere economică a României la 1% din PIB, de la 2,8% anterior, pe fondul unui declin accelerat al activităţii economice.

„Evoluţiile macroeconomice din primele trei trimestre şi ale indicatorilor sectoriali din perioada ianuarie-octombrie 2024 arată o decelerare mai amplă a activităţii economice pentru anul curent decât cea din estimarea precedentă, evoluţie generalizată în majoritatea domeniilor de activitate”, aprecia Comisia Națională de Prognoză (CNSP) în raport.

Prin așa numita „Ordonanță-trenuleț”, adoptată pe 30 decembrie 2024, Guvernul a abrogat integral facilitățile fiscale aplicabile în sectorul construcțiilor, sectorul agricol și IT, inclusiv excepția de la contribuțiile virate în Pilonul II de pensii private obligatorii. Astfel, în 2025 angajatorii urmează să plătească impozit, contribuții la sănătate și la pensie la nivelurile reglementate, fără alte niveluri reduse.

