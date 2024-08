Peste 200 de firme, în insolvență în primele şase luni ale anului 2024, la Cluj. Care este situația la nivel național?

Judeţul Cluj, în topul firmelor care au intrat în insolvenţă în primele şase luni ale anului 2024.

Peste 200 de firme, în insolvență în primele şase luni ale anului 2024, la Cluj | Foto: pexels.com

266 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele 6 luni ale anului 2024, în județul Cluj. Spre deosebire de anul trecut, procentul firmelor închise a crescut cu 37,82%. Doar în luna iunie 51 de firme au fost lichidate în județ. Clujul se află pe locul 3 la numărul de insolvențe după București și județul Bihor.

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 683, număr în scădere cu 2,43% faţă de primele şase luni din 2023. Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 309 insolvenţe (plus 17,49%), Cluj - 266 (plus 37,82%), Timiş - 195 (plus 27,45%), Iaşi - 158 (plus 5,33%) şi Ilfov - 141 (plus 17,5%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Harghita - 12 (minus 20%), Mehedinţi - 15 (minus 28,57%), Vaslui - 14 (minus 36,36%) şi Covasna - 19 (plus 46,15%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 933 (plus 1,57% comparativ cu primele şase luni din 2023), construcţii - 761 (plus 12,08%) şi în industria prelucrătoare - 432 (plus 12,21%).

În luna iunie 2024, s-au consemnat 593 de insolvenţe, cele mai multe în Bucureşti (109), Bihor (52), Cluj (51) şi Prahova (33). AGERPRES/(AS - editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Irina Giurgiu).

