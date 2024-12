Bursa de la București s-a prăbușit după victoria lui Georgescu din primul tur. Care este situația actuală?

Victoria lui Călin Georgescu în primul tur al prezidențialelor nu a rămas neobservată nici la Bursa de Valori București (BVB). Toți indicii bursieri au deschis „pe roșu”, scăderi care au persistat. Care este situația actuală?

Bursa de la București s-a prăbușit după victoria lui Georgescu| Foto: pexels.com

Victoria lui Călin Georgescu în primul tur al prezidențialelor nu a rămas neobservată nici la Bursa de Valori București (BVB).

Călin Georgescu, candidat independent la președinția României, a stârnit controverse prin declarațiile sale privind politica economică pe care o propune. Acesta a subliniat, exprimând un mesaj critic la adresa economiei de piață, faptul că este nevoit să plătească unor firme străine pentru resursele naturale ale României, precum apa, benzina și gazele naturale.

„Ce înseamnă corporațiile astea care vin în România? Bine, e de înțeles acest lucru. Dar impozitarea trebuie făcută pe venit, nu pe profit, ca să poți să-l ascunzi sau să-l aduci pe minus. Impozitezi pe profit antreprenorul român, companiile românești, și acelea eșalonat și etapizat.”, a declarat Georgescu. potrivit Digi 24.

În urma declarațiilor și incertitudinii politice din România, mai mulți investitori și-au retras banii.

Bursa a deschis „pe roșu” după victoria lui Georgescu din primul tur

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de după alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, iar rulajul se cifra la 12,661 milioane de lei (2,544 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,25%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 0,27%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,75%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 1,78%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,42%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul de 1,68%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,79%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Sinteza (+14,81%), COMCM (+4,65%) şi Altur (+4,05%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Condmag (-9,09%), AAGES (-3,68%) şi Vrancart (-3,61%).

Bursa de Valori în 25 noiembrie, la o zi după alegerile prezidențiale | Sursa: bvb.ro

Care este situația actuală?

Bursa de la Bucureşti continuă să fie afectată miercuri, 4 decembrie, de situaţia politică din ţară, deşi luni a evoluat pozitiv, iar brokerii care au comentat pentru AGERPRES se aşteaptă ca volatilitatea să continue până la finalul turului II al alegerilor prezidenţiale.

„Bursa locală a intrat într-o corecţie semnificativă în ultimele şedinţe pe fondul rezultatului primului tur al alegerilor prezidenţiale. Majoritatea companiilor din indicele BET, precum şi ETF-ul care urmăreşte acest indice au şters în ultimele săptămâni aproape toată creşterea anuală, fiind la un nivel similar cu cel întâlnit la sfârşitul lunii ianuarie. Din punct de vedere fundamental, aceste companii au raportat rezultate la 9 luni în linie sau chiar peste aşteptările analiştilor. Această corecţie are la baza atât incertitudinea politică cât şi aşteptarea pieţei conform căreia măsurile fiscale care vor fi anunţate în 2025 ar putea avea un efect nefast pentru companiile listate. În prezent, pentru investitorii care doresc să iniţieze poziţii pe bursa locală este un moment favorabil, cotaţiile fiind sub preţurile ţintă oferite de analişti atât pentru anul în curs cât şi pentru cel viitor. În anumite cazuri, diferenţele sunt chiar de peste 40%. Din punct de vedere istoric, luna decembrie este una favorabilă bursei locale, care înregistrează în medie creşteri de peste 3%. Odată cu încheierea alegerilor prezidenţiale şi formarea unui Guvern până la finalul anului, am putea asista la o creştere de la aceste minime”, a declarat, pentru Agepres, Alexandru Dobre, director general adjunct TradeVille.

De asemenea, Alin Brendea, analist bursier la Prime Transaction, a spus că în prima parte a şedinţei de miercuri am asistat la continuarea unei reacţii negative a pieţei bursiere la evoluţiile scenei politice româneşti.

„Vânzările s-au precipitat imediat după deschiderea pieţei ducând indicele BET rapid către o scădere de peste 3%. Investitorii sunt îngrijoraţi de perspectivele economiei româneşti, marcată de dezechilibre în creştere şi de o incertitudine, rar întâlnită în ultimii ani, privind cine şi cum va guverna România în următoarea perioadă. Orice punere în discuţie a apartenenţei depline la spaţiul Uniunii Europene impactează semnificativ sentimentul de piaţă al investitorilor după cum am văzut în aceste zile. Scăderile au fost alimentate şi de afirmaţii ale unuia dintre candidaţii din turul doi prezidenţial privind posibilitatea revizuirii unor privatizări istorice care sugerează o interpunere arbitrara a statului în economie. După scăderile iniţiale piaţa s-a stabilizat, intrând pe un uşor trend de revenire, probabil impulsionată de ştirea privind iminenţa formării unei alianţe proeuropene ce ar deţine o majoritate confortabilă în Parlament”, a afirmat Alin Brendea.

El a precizat că faţă de momentul primului tur al alegerilor prezidenţiale, piaţa înregistrează o scădere de circa 8% la jumătatea şedinţei din 4 decembrie.

„Bursa pare că şi-a continuat tendinţa de scădere, care se manifestă începând cu anunţarea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale. Piaţa se află la prânz uşor mai sus faţă de scăderea înregistrată iniţial. Nu ştim cum se va închide astăzi, dar volatilitatea destul de ridicată eu cred că se va manifesta până luni când vom avea rezultatele finale pentru alegerile prezidenţiale. Dacă ne uităm la volume, cred că nu putem vorbi de o panică în rândul investitorilor pentru că volumele nu sunt foarte mari. Preţurile din piaţă sunt date de reacţii emoţionale ale investitorilor şi cred că este vorba de investitori de retail. Acestea oferă oportunităţi pentru cei care doresc să cumpere acţiuni ale societăţilor pe care au în vizor ca urmare a rezultatelor bune la 9 luni. Şi din fericire piaţa românească are emitenţi din diverse categorii importante, partea de energie sau sectorul bancar, iar scăderile din această perioadă se pot constitui în oportunităţi de intrat la cumpărare pentru cei care doresc să ia poziţii pe emitenţii respectiv”, a susţinut Ovidiu-Lucian Isac, director general al Estinvest.

Acesta a menţionat că până luni, volatilitatea este posibil să fie ridicată. De asemenea, Isac a făcut referire la rolul jucat de Pilonul II de pensii pe piaţa de capital şi a precizat că acestea pot lua noi poziţii şi să-şi completeze poziţiile cu emitenţi care acum sunt subevaluaţi.

La rândul său, Antonio Oroian, broker la Goldring, a subliniat că investitorii continuă să îşi închidă din poziţii şi să stea deoparte până vom avea un deznodământ.

„Problema e că şi în cazul în care vom avea un scenariu pozitiv la alegerile de duminică, situaţia va continuă să fie una complicată, în primă fază până la formarea Guvernului iar, pe urmă, odată cu deciziile pe care guvernanţii vor trebui să le ia, pentru reducerea deficitelor şi contracararea celorlalte probleme economice”, a transmis Antonio Oroian.

Bursa de la Bucureşti a deschis miercuri în scădere, iar după prima jumătate de oră indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 2,84%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 2,82%. La ora 12:45, indicele BET era în scădere cu 1,64%.

