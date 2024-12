Discursul negaționist al lui Călin Georgescu, denunțat în scrisoarea transmisă lui Klaus Iohannis de Andrew Baker, șeful Comitetului Evreiesc American. „Alimentează antisemitismul și sfidează scopul esențial al NATO”.

Șeful Comitetului Evreiesc American i-a transmis președintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care denunță discursul negaționist al lui Călin Georgescu: „Alimentează flăcările antisemitismului, promovează revizionismul Holocaustului și sfidează scopul esențial al NATO”, spune Andrew Baker.

Andrew Baker, Director al Afacerilor Evreiești Internaționale în Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee) și reprezentant personal al președintelui în exercițiu al OSCE pentru combaterea antisemitismului, a transmis o scrisoare către președintele Klaus Iohannis și ministrul de Externe Luminița Odobescu în care și-a arătat îngrijorarea față de discursul public al candidatului Călin Georgescu, potrivit G4media.ro

Andrew Baker, care a fost decorat atât de Klaus Iohannis, cât și de fostul președinte Traian Băsescu, le-a transmis celor doi oficiali români că discursul lui Călin Georgescu „alimentează flăcările antisemitismului, promovează revizionismul Holocaustului și sfidează scopul esențial al NATO”.

„Recunosc că decizia finală cu privire la aptitudinea unei astfel de persoane pentru această înaltă funcție va fi luată de alegătorii români în turul final al alegerilor. Sper din tot sufletul ca aceștia să recunoască miza și să acționeze cu grijă și responsabilitate. Tot ceea ce pot face cu această scrisoare este să vă transmit îngrijorările mele dumneavoastră și celorlalți care o pot auzi”, a mai arătat Andrew Bake în scrisoarea citată.

Călin Georgescu a făcut constant apologia Mișcării Legionare și a criminalilor Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. „Mișcarea Legionară a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român”, afirma Goergescu în urmă cu patru ani.

Scrisoarea integrală:

Stimate domnule Președinte Iohannis,

Stimate domnule ministru de externe Odobescu,

Domnule Președinte Iohannis, sunt onorat că am primit recent din partea dumneavoastră Ordinul Național pentru Merit pentru activitatea mea în combaterea antisemitismului și în consolidarea relațiilor SUA - România. Fusesem onorat în urmă cu cincisprezece ani cu o distincție similară care mi-a fost oferită de președintele Băsescu.

În decursul acestor cincisprezece ani s-au înregistrat progrese constante și chiar remarcabile în aceste domenii de interes. România a pus în aplicare recomandările prezentate de Comisia Wiesel la care am participat. Acestea au condus la înființarea unui centru de cercetare a Holocaustului la București, la comemorarea adecvată a victimelor Holocaustului în România și la predarea corectă și critică a subiectului, care este acum o componentă obligatorie a programei școlare a fiecărui elev.

Doamna ministru de externe Odobescu, am avut ocazia să fim împreună la București, la începutul acestei toamne, pentru conferința internațională privind denaturarea Holocaustului și educația. Am avut plăcerea de a juca un rol organizatoric în această importantă reuniune, desfășurată în cooperare cu OSCE, Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului și ministerul dumneavoastră. Experți din mediul academic, împreună cu lideri diplomatici și politici, s-au concentrat asupra provocărilor de a face față eforturilor tot mai mari de a nega sau denatura faptele Holocaustului. În special, programele și politicile proprii ale României au fost recunoscute ca fiind printre exemplele de „bune practici” care au fost recomandate altor state să le urmeze.

De-a lungul acestor ani, astfel de eforturi au îmbunătățit reputația României aici, în Statele Unite, și au consolidat relația bilaterală caldă și strânsă dintre cele două țări. În urmă cu zeci de ani, când eu și alții am solicitat intrarea României în NATO, criticii ne-au cerut să demonstrăm că țara noastră are ce căuta atât în alianța militară occidentală, cât și în comunitatea de valori reprezentată de NATO. Am acceptat provocarea și, odată cu trecerea timpului, am văzut că acest lucru s-a dovedit a fi adevărat.

Dar acum toate acestea sunt puse sub semnul întrebării.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România de săptămâna trecută a adus victoria unui candidat care reprezintă o anatemă pentru tot ceea ce am lucrat împreună. Este o persoană care alimentează flăcările antisemitismului, care promovează personal revizionismul Holocaustului și care, prin opiniile sale politice, sfidează scopul esențial al NATO. Cu siguranță, acesta nu poate fi un indicator al României de astăzi.

Desigur, recunosc că decizia finală cu privire la aptitudinea unei astfel de persoane pentru această înaltă funcție va fi luată de alegătorii români în turul final al alegerilor. Sper din tot sufletul ca aceștia să recunoască miza și să acționeze cu grijă și responsabilitate. Tot ceea ce pot face cu această scrisoare este să vă transmit îngrijorările mele dumneavoastră și celorlalți care o pot auzi.

Cu sincere considerații și cel mai mare respect,

Andrew Baker

Comitetul Evreiesc American Director al Afacerilor Evreiești Internaționale

Reprezentant personal al președintelui în exercițiu al OSCE pentru combaterea antisemitismului.

