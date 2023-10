Legea măsurilor fiscale, care prevede aplicarea de noi taxe și eliminarea unor facilități, promulgată de Klaus Iohannis

Legea noilor măsuri fiscale, ce aduce schimbări substanțiale în privința impozitării muncii, elimină o serie de facilități fiscale și vine cu noi taxe, a fost promulgată, joi, de președintele Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a promulgat legea noilor măsuri fiscale/Foto: Administrația Prezidențială a României Facebook.com

Klaus Iohannis a promulgat pachetul de măsuri fiscale care introduce și majorează taxe, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea.

„Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 26 octombrie 2023, decretul pentru promulgarea Legii privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”, informează, joi, Administrația Prezidențială a României. Guvernul și-a asumat răspunderea pe noile măsuri fiscale la finalul lunii septembrie.

Documentul urmeazî să fie publicat în Monitorul Oficial.

Pachetul de măsuri fisclae aduce o serie de schimbări care intră în vigoare fie de la 1 noiembrie 2023, fie începând cu 1 ianuarie 2024.

Angajații și firmele din România, afectate direct de noile măsuri fiscale

Printre principalele măsuri fiscale, se regăsesc:

-Microîntreprinderile vor plăti impozit de 1% pe cifra de afaceri, dacă au venituri de până în 60.000 euro pe an și impozit de 3% dacă veniturile depășesc acest prag. Impozitul pe profit cu 16% este eliminat dacă rata de rentabilitate trece de 30%.

-Scutirea de impozit în IT, construcții, agricultură și industria alimentară se menține doar pentru venituri sub 10.000 lei.

-De asemenea, angajații din construcții, agricultură și industria alimentară vor plăti CASS.

-Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro și băncile vor plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri.

-Se aplică impozit suplimentar pentru persoanele fizice care dețin imobile mai scumpe de 500.000 euro și mașini mai scumpe de 75.000 euro.

-De asemenea, veniturile a căror sursă nu poate fi dovedită vor fi taxate suplimentar.

-TVA majorat pentru o serie de produse.

TVA de 5% rămâne valabil pentru asemenea produse precum cărțile, ziarele, revistele, muzee și evenimentele culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică.

TVA majorat de la 5% la 9% pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă.

Pentru produsele cu zahăr adăugat TVA crește de la 9% la 19%.

-Voucherele de vacanță vor fi majorate la valoarea de 1.600 lei, dar se va plăti contribuție de asigurări de sănătate de 10% și se vor acorda doar angajaților cu venituri brute sub 14.000 de lei.

Proiectul conţine şi măsuri pentru reducerea cheltuielilor instituţiilor şi autorităţilor publice.

Măsurile promulgate de Klaus Iohannis vor fi resimțite în economie în mod concret, atât de angajați, cât și de firme. Cel mai mare impact este adus sectorului privat, timp în care reducerea deficitului bugetar și colectarea impozitelor, precum și restructurarea sectorului bugetar sunt vizate de măsuri „cosmetizate”, fără efect direct.

Spre exemplu, la nivel național sunt peste 207.000 de microîntreprinderi care realizează venituri de peste 300.000 lei și care vor fi afectate de plata unui impozit de 3% din venituri.

De altfel, Clujul, care este lider după numărul de IMM-uri, va resimți din plin măsurile Guvernului Ciolacu, promulgate de președintele Iohannis. În 2022 în România erau 1.055.591 de microîntreprinderi, cele mai multe înregistrându-se în județul Cluj (61.814), urmat de Ilfov (52.333), Timiș (48.031), Constanța (41.228) și Brașov (37.437).

În plus, domeniul IT, un sector dinamic ce produce 7% din PIB, va fi de asemenea impactat de măsurile fiscale ce vor fi publicate în Monitorul Oficial.

